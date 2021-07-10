去年年初，當武漢封城，千餘萬人口被強制隔離的時候，少數明眼人或已感覺到「山雨欲來」，東亞以外的世界，卻仍懵懵懂懂，幾無防備。不久疫情在美國東西兩岸併發，急速蔓延，這才發現舉國各地的公衛系統支離破碎，面對來勢洶洶的疫情，完全無力招架。物資短缺、民眾缺乏共識加上政府決策的搖擺不定，導致最基本、最有效的「檢測—追蹤—隔離」政策無從開展。等到疫情發展到醫院人滿為患、急診及加護病房一床難求的時候，病毒已無從根除，只好以延緩其擴散為目標，關閉學校、餐廳、遊樂場所，控制公共交通工具的使用，鼓勵居家工作。這種半強制、半自發的隔離政策，經過一年有餘，民眾的忍耐及經濟的蕭條已達極限。因而儘管病毒持續蔓延，美歐各國已陸續開放，寄望的是已感染人數的增加，加上疫苗的逐漸普及，帶來足夠的群體免疫力。

經過這一整年整個社會的幾近停擺，三至四千萬人染病（大於10%）、六十萬人（0.2%）死亡之後，大多數人居然還能謹守崗位、盡己之力；醫護人員不屈不饒、鞠躬盡瘁；救護車日夜加班；米糧蔬果照常收成運送；郵件遞送，更加有效；賑災濟貧的組織，紛紛出現。凡此種種，在在顯示美國這極端個人主義與資本主義的國家，還是有她的韌性與自助助人的優良傳統。

但是這一年的動盪對個人及群體的影響，的確是非常的巨大。生離死別、自由的剝奪，導致許多人身陷於無端的恐懼、憂鬱、躁動不安。酗酒、家暴、自殘等等，層出不窮。滿天的謠言，加上有心人士的刻意煽動，引發更多的族群抗爭。街頭暴力、隨機殺人的事件，更使舉國陷於長期的混亂、恐慌。疫情起伏影響人心，人心的波動影響行為、行為影響疫情（拒絕、反抗帶口罩、洗手及保持距離的規定、搶購囤積、隱匿病情、私自聚會等），造成惡性循環。

拜兩個世紀以來公衛、醫療知識與制度的突飛猛進之賜，我們常不免誤以為感染疾病已成明日黃花，「理應」絕跡，更遑論大流行。因此新冠病毒的到來，猝不及防。很多人拒絕相信其危險性，更多的人惶惶然有如面對世界末日。其實包括「病毒」的微生物永遠會是世界的一部分。它們與人類的關係，淵遠流長，絕大多數是共存共榮。就因如此，人類基因體內才會有那麼多遠古鉗入的微生物基因，有些甚至成了我們賴以生存的要件，例如粒線體（mitochondrion），細胞內的「能源工廠」；我們每個人內外全身，也有無數不僅無害，甚且有益健康的微生物。然而不同的動物所「習以為常」的微生物各自不同，一旦生態改變、或貪食野味，我們的身體接觸「素不相謀」的微生物的機會大增。它們在新的宿主體內得以肆意繁殖、破壞，免疫力低下的老、病人群，首先遭殃。另一方面，某些「正常人」的免疫系統又可能過度反應，「焦土作戰」、兩敗俱傷。新冠病毒之所以可怕，一部分正是它的「新」。它所引發的免疫反應，「過」與「不足」，都可能加重病情，甚而致命。



新冠病毒之所以可怕，一部分正是它的「新」。它所引發的免疫反應，「過」與「不足」，都可能加重病情，甚而致命。圖／擷自PBS NewsHour

這看似「弔詭」的關係，其實更適用於檢驗我們對疫情的反應。警覺不足與過分警覺，都會增加疫情對我們的危害。在這兩者之間，如何拿捏，在個人及社會層面上，正是我們最大的挑戰。警覺不足，如一年前的美國及最近的印度、巴西，門戶洞開，病毒長驅直入。過度警覺，過分擔憂，為了「不怕一萬，就怕萬一」而竭力追求零機率、絕對安全，則如杞人憂天，導致精疲力竭、灰心喪志，甚而怨天尤人、互相攻訐、自相殘殺。新冠病毒是「天災」。因恐慌而自我設限、寸步難行，或藉端洩憤於他人，則是「人禍」。「天災」難料，需要的是如實看待、盡力因應。「人禍」如何減免，如何在過度與不足的反應之間取得平衡，則有賴於我們的智慧。

當然，害怕就是害怕，我們的情緒，常常不服管教。但是我們還是可以從認知與行為的層面著手，接受這世界上沒有「萬無一失」的保證之事實。我們唯有「竭盡所能」，以最適合自己的方式，去面對恐懼。這場「天災」顛覆了我們一向習慣的生活，適應自非易事。但是「窮則變、變則通」，它或許也有可能帶給我們一個調整腳步與方向的機會。比如說許多公司、機構這一年因疫情不得已而讓許多員工在家工作，卻發現他們的效率反而更好；也有人則因隔離在家而發現自己潛在的才能，諸如廚藝、園藝、歌唱、寫作等等；有的人也許「日理萬機」，疏忽了親情關懷，現在才終於找到時間。這些想法，也許會被批評為阿Q精神，但是更可能成為「塞翁失馬，焉知非福」的一個實例。

疫情再下來如何發展，沒有人可以預料。在疫苗還沒有普及，尚未達到群體免疫的目標之前，危機當然還會一直存在。可知的是，唯有健全公衛體系，有效執行「檢測—追蹤—隔離」政策，才能阻斷病毒的傳播到最低的程度。當然，新冠病毒已是全球的考驗，除非全世界各地都盡快得到有效疫苗的保護，否則不是如1918年「西班牙流感」大流行，最後以犧牲數千萬人命收場，就是病毒演化成不斷出現比較不具殺傷力的新變種，與一般流感混雜，年年捲土重來。不論結局如何，我們唯有繼續期待全球的有識之士認真尋找人類與自然環境（包括人與微生物及人與其他動物）的平衡點，也寄望舉世的華人不再貪食野味、不再輕信「食補」的迷思，庶己得以減免「新」新冠病毒的威脅。

我們也必須持續保持警覺，維護健全的公衛體系、偵測機制及緊急應變的能量與基礎（如防疫器材的儲備、疫苗的研發、民眾的有效宣導方式等）。「病毒」及其他微生物，是敵亦是友，我們在個人、地區與全球的層面，都需要正視、尊重它們，才有可能繼續與之「共存共榮」。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台