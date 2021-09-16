白宮宣布成立美英澳安全倡議，第一個行動是在18個月內動員英美澳三國技術、戰略與海軍等團隊，支持澳大利亞取得核子潛艇能力。

白宮在星期三上午召開背景簡報會，一位不具名的資深官員表示，這個結合了美國海洋夥伴國家的三方安全夥伴架構，彰顯了拜登政府「建立堅強夥伴關係，以維護整個印太地區和平穩定的決心」，同時也是將美國在歐洲盟友轉向與印太盟友合作的第一步。

資深官員強調，這將給予澳洲派遣潛艇在印太地區進行長期任務的能力。資深官員表示，這並不表示澳大利亞將成為核武國家，該國已經表示無意發展核武，同時也是核不擴散的倡議國。

美國之音記者詢問，考慮拜登總統意圖結合歐洲與印太盟友，是否可能擴大三方安全架構，加入包括紐西蘭、法國等盟友。

資深官員回應，這是一個非常少見的作法，上一次是在1958年，美國和英國簽署了《共同防禦條約》，兩國同意分享核技術與其他科技。因為這些科技非常敏感，現在支持澳大利亞獲得核能潛艇能力實際上是開了許多美國政策的例外，而這同時傳達出一個訊息，即是美國在「進入21世紀時，保持強大威攝立場的再保證與決心」。

新的安全架構結合了軍事與外交，並在包括網路、人工智能、量子科技、深海能力等科技領域合作，加強信息技術的分享。三國將在科學、技術、產業與供應鏈上，做出更多整合努力。

被問到新安全倡議是否針對中國，一位資深官員表示，這個新倡議並非針對特定國家，而是關於「維護在印太地區參與跟威嚇結構的更大努力」，促進遵守國際準則。

美國已看到印太地區有「一系列情況」，而澳大利亞表達想要在維護印太地區和平穩定的努力當中，扮演戰略角色，所以美國與英國提供協助。

資深官員說，美國在亞洲的傳統盟友，包括日本、韓國、泰國、菲律賓等，同時加上新盟友如印度、印度尼西亞跟越南等，還有四方安全對話機制QUAD，現在再加上這個新的三方安全倡議，將形成更寬廣的戰略，應對21世紀最大的挑戰。拜登總統曾經多次強調，中國是21世紀最大的挑戰。

澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）與國防部長杜托（Peter Dutto）正在華盛頓訪問，與美國官員商討新的三方安全倡議事宜，以及下週即將舉行的四方安全對話機制（QUAD）領袖峰會。

QUAD的四國領導人，包括澳大利亞總理莫里森、印度總理莫迪，以及日本首相菅義偉，將在9月24號在華盛頓進行第一次面對面領袖峰會。潘恩與杜託在來訪美國之前，先行造訪了印尼、印度與韓國。