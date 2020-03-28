警政署長陳家欽遭黑函檢舉，經內政部依偽造文書罪移送法辦後，卻被北檢認為函送內容程序不完備退回。行政院院長蘇貞昌火大，表示已經約談陳家欽，直言，「如果部長覺得署長不適任，應該來告訴我。」。圖／擷自行政院臉書影片（資料照）

警政署長陳家欽遭黑函檢舉，經內政部依偽造文書罪移送法辦後，卻被北檢認為函送內容程序不完備，將全案退回。防疫當頭，卻傳出政壇內鬥，行政院院長蘇貞昌火大，表示已經約談陳家欽，直言，「如果部長覺得署長不適任，應該來告訴我。」在疫情嚴峻的此時此刻，國人一定看不懂「為什麼要這樣亂？」

內政部、監察院等機關日前接獲檢舉，警政署長陳家欽批准3名秘書「假請調」到刑事局，3人占刑事局缺，仍繼續在署長辦公室工作，再透過「假海選」，由陳家欽圈選原地升官，晉陞2線4專員。

內政部政風室介入調查，認定陳家欽涉嫌授意人事室主任，教唆三位警官不實的職務報告、虛造公文，日前將全案依偽造文書罪函送台北地檢署，北檢已分案指揮廉政署偵辦，成為史上第一名被函送檢廉的警政署長。

檢察官審查後，認定原函送內容程序不完備，將依「台灣台北地方檢察署辦理發查、交查、核退、核交案件實施要點」，將案件退回內政部再行詳查。

陳家欽聲明表示，用人符合需求和規定，絕無不法，強調時值防疫關鍵期間，全體警察人員不分晝夜全心全力投入防疫工作，自己仍將堅守崗位帶領警察做好防疫及治安工作，守護國人健康及全力維護治安，坦蕩靜待調查、還他清白，導正視聽。

內政部也自清，和警政署立場一致，而且函送之後，立刻透過院長辦公室，向蘇貞昌報告。不過，傳出內政部長徐國勇並未將此事向上呈報，行政院院長蘇貞昌為此震怒，緊急約詢陳家欽。

蘇貞昌今天表示，部長把署長移送法辦是從來沒有的事，如果部長覺得署長不適任，應該來告訴我，也可以把署長拉下來，調整職務，但過去這段時間，從來沒有跟我講，直到署長被送法辦的當天晚間八時多，打電話給辦公室主任，說是「忙，忘了打電話向院長報告」，竟然是這樣理由。第二天傳簡訊來說，是「不要蹈黃世銘洩密案的覆轍」，所以不宜向上級長官報告。

蘇貞昌說，政風人員只是做行政調查，不是刑事偵查，沒有偵查不公開的事情。疫情嚴峻的此時此刻，國人一定看不懂「為什麼要這樣亂？」蘇揆說，昨天特別找警政署長來，特別交待，要好好帶著七萬多名員警做好防疫和治安，第二是坦然面對，用司法程序來明你的清白、對錯。