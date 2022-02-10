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每日國際焦點

英國下令1000部隊備戰，一旦烏克蘭發生人道危機，隨時準備支援。英國首相強生將訪波蘭與布魯塞爾北約總部討論烏克蘭危機

立陶宛尋求美國永久駐軍以對抗俄羅斯

伊朗公布長程飛彈射程1450公里

利比亞總理Abdulhamid al-Dbeibah逃過暗殺未受傷

日本

日圓貶值下，本田雖因晶片短缺減產，仍調高至3月底的財年全年獲利預期，營業利益預估8000億日圓

南韓

omicron染疫人數過多，放棄篩檢疫調政策

中國

拜登考慮若當前貿易談判又破裂，對中國施以新制裁

印度

防疫管制措施使1月燃料消耗月減3.7%

澳洲

表示尚未與台灣談代表處正名

印尼

開始臨床測試本土紅白疫苗

菲律賓

斥資55.6億披索(1.08億美元)購買2艘登陸艦

泰國

財長表示將支持數位科技來發展經濟

哈薩克

央行1月於本國售出12.83億美元外匯

斯里蘭卡

央行否認債務違約，表示將支付每筆到期債務

歐盟

與WHO再捐贈180氧氣製造機、2000血氧計給喬治亞

英國

過去1年英國通路因供應鏈未達道德與永續性標準取消71億英鎊訂單

Culham核融合設施創下融合產生能源新高紀錄

法國

支持停止深海採礦，計畫自供應鏈排除深海採礦來源的金屬

德國

2021年12月儘管物流瓶頸未解，進出口仍意外上升

俄羅斯

控訴西方提供烏克蘭武器增加對抗壓力

西班牙

非利浦國王確診染疫

能源危機下重啟燃煤電廠

烏克蘭

英國下令1000部隊備戰，一旦烏克蘭發生人道危機，隨時準備支援

波蘭

英國首相強生將訪波蘭與布魯塞爾北約總部討論烏克蘭危機

立陶宛

尋求美國永久駐軍以對抗俄羅斯

挪威

Equinor在油氣價漲下第四季獲利創新高，將付出100億美元股息給股東

冰島

升息75基準點至2.75%

美國

輝瑞預期疫苗與抗病毒藥物Paxlovid於2022年銷售額超過540億美元，但仍低於市場預期

印第安那州火雞養殖場確認出現H5N1禽流感

加拿大

亞伯達省Coutts關口受抗爭卡車阻塞

豐田汽車表示卡車司機抗爭造成安大略廠供應鏈問題需停工

巴西

巴西航空工業公司與巴西空軍達成協議將原本28架KC-390軍用貨機訂單砍至22架

美國農業部因巴西大旱，連續調低巴西出口大豆至美國預期，自12月的預估1.44億噸降至1.34億噸

智利

開始施打第四劑疫苗

以色列

推出13億美元計畫減輕工作大眾生活負擔，含減稅、育兒補貼、簡化法規以增加競爭

土耳其

廣電委員會勒令德國之聲、美國之音、歐洲新聞3家外電72小時之內取得許可否則將封殺

埃及

美國海軍陸戰隊四星上將、中央司令部司令訪問，彌補拜登凍結1.3億美元軍事援助後的關係

沙烏地阿拉伯

美國總統拜登與沙國國王通畫討論能源價格、中東局勢含伊朗與葉門

阿拉伯聯合大公國

計畫3年內吸引50家跨國公司，已成為全球貿易中心

伊朗

公布長程飛彈射程1450公里

利比亞

總理Abdulhamid al-Dbeibah逃過暗殺未受傷

馬達加斯加

Batsirai風暴死者增至92

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