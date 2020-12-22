作者：2024誰當選，小英其實無所謂。「安全下莊」，才是小英最在意、最擔心的事。別再用什麼公理正義、台灣獨立、歷史定位來煩小英了，好嗎？圖／擷自總統府flickr

當總統實在很不容易，常常要挨罵，而且挨罵往往又不能回嘴。總統的心內話，應該有人幫她說說。

首先，有人說六十幾歲的人了，還叫「小英」很噁心，應該叫「老英」。其實這就是行銷嘛，何必那麼認真，馬英九六十歲時也是喜歡人家叫他「小馬哥」。而且你看，「小英的故事」，那個十三歲的少女小英，雖然身世可憐，但她既勇敢又善良，終於一一克服難關，找到爺爺，認祖歸宗，多麼感人。剛好有個英字，就借用一下，而且「小英、小英」，既親切又自然，好像鄰家小女孩，大家才不會像蘇貞昌一樣發現小英「足歹逗陣」。政治人物嘛，總是要表現親民的一面，習大大不也是如此嗎？小燈泡遇害時，小英在臉書寫說「阿姨不會讓妳白白犧牲，會把社會安全網補起來」，有人笑「阿姨」應該改成「姨婆」。可是，「老英」、「姨婆」，實在是太難聽了，大家不知道年齡是女人的最大敵人嗎。所以以下文字都還是以「小英」做稱呼，覺得噁心的看官，看到「小英」，心裡自動用「老英」取代就好了。

政治惡鬥 借題發揮

言歸正傳，最近被罵最兇的萊豬議題，一定要講一下。有人批評，小英雙重標準，自己現在宣布要進口美豬，可是在野時，馬政府要進口美牛，小英卻大張旗鼓地遊行抗議，說美牛是毒牛，罵馬總統不公開、不透明、不顧人民食安。其實這就是政治嘛，政治就是要趁機攫取權力。小英在野時，遇到老馬要進口萊牛那種好機會，當然要好好利用一下，現在小英要進口萊豬，在野黨不也是借題發揮嗎？如果搞到最後不可收拾，責任就給蘇貞昌扛，再換個行政院長就好了。至於約談蘇偉碩醫師，哎呀，那只是嚇嚇他而已啦。蘇醫師以前還是小英、民進黨的戰友，幫忙上課、幫忙教反對萊牛的知識，所以他不會有事的，大家放心。當然，也是要藉機嚇嚇其他小老百姓，讓他們知道，小英可是天威難測，不要亂來，否則，天都有不測風雲了，何況小英。

什麼，那是壓制言論自由？怎麼可能。小英以前罵萊牛是毒牛都沒事，蘇醫師說萊豬是毒豬當然也沒事，只是晚上十點被約談而已，絕對沒事。什麼？老馬沒約談小英？那當然了，當時小英是最大在野黨主席，馬哪敢？而現在小英817萬票耶，民調又這麼高，當然比18趴的老馬有權勢多了，用點小技巧，約談個小醫師，沒問題的啦。

進口萊豬向老美示好

其次，有人批評小英進口萊豬是捧美國人的 LP。哎喲，罵女士用這種粗俗的字眼，可真沒水準。其實，這就是跟美國示好嘛。沒辦法呀，我們都要靠美國保護，跟老大哥示好，是稀鬆平常該做的事。不只示好，我們還要巴結人家呢。大家沒看到，我們最近跟美國訂購那麼多武器，雖然有些武器好像過時，有些價碼稍微偏高，有些還是只適合在台灣野戰的戰車、應該用不到（用到就慘了），但這有什麼辦法呢，老大哥要賣我們啊，就當作交保護費吧。阿扁跟老馬時代，想要買都還買不到呢！

再來，「小英撐香港喊很大聲，口惠而不實至」。這實在也是不得已的。因為去年要選舉啊，當然以勝選為最高原則。黨內初選，都不擇手段、奧步盡展了，大選遇到習近平、林鄭月娥壓制港人自由，香港人大反彈，這種千載難逢的好機會，當然要擴大運用一下。撐香港、做香港的後盾，既符合民主人權潮流，又加深抗中辣台妹印象，多剛好。還真要感謝習大大做球做得好，更要感謝國民黨，完全不知道台灣人多害怕中國來統治。「今日香港、明日台灣」，一句口號就把台灣人嚇都嚇死了，選票一張一張投進來。現在時過境遷，要小英怎麼挺香港呢？香港是中國的，人家習大大要管教自己的小孩，小英那能怎樣？其實小英也不敢怎樣，因為中國那麼大、那麼強，如果真的通過難民法什麼的去挺香港，飛機飛更多過來，怎麼辦？更何況「蔡習會，多誘人」，不就沒希望了。什麼？獨派罵小英沒GUTS，這完全是錯誤的認知，中華民國的總統怎麼會有GUTS，有GUTS早就當台灣總統了。

小英不信台獨價值

談到獨派，獨派最愛罵小英「不正名不制憲」了。唉，這更是冤枉小英了。偷偷告訴大家，小英根本沒有信奉台灣獨立的價值。小時候爸爸很有錢，不用太認真念書，就可以開跑車上大學，從沒參加過什麼黨外民主運動，那來台灣價值。後來去美國康乃爾念碩士，一年念完，遇到台美斷交，爸爸叫小英不要回國，小英也怕怕，於是續留美國再讀一年碩士學程。小英又不像阿蓮仔特地放棄攻讀博士機會返台共赴國難，那來的台灣價值。這些”OS”，小英也不能講，否則又要挨罵。當上總統純屬意外，「維持現狀、維持現狀」，這最安全了，大家千萬別亂來。連2016川普當選時要跟小英通個電話，小英都差點嚇死不敢馬上接；至於東奧正名、華航改名，當然不行囉；推動台灣正名制憲，更是千萬不要。都怪辜老太認真了，一直吵、一直吵，到現在還在推「制憲公投」，還好中選會李進勇知道朕的心意，自己就出面擋掉了。這就是商人出身學到的眉角：「雨露均霑」，大家都有好處拿，人人都會盡心辦事。

台派歸隊 含淚投票

至於辜老的執著，只好再哄哄他。反正「老人囝仔、老人囝仔」，老人就像小孩子，只要多去看看他，很認真地聽他說話，最好再用雙手握著他的手，他就會很感動、不再碎念了。其實，真不好意思，獨派再怎麼鬧，還不是會含淚投票，難不成要投給那條瑜，這一招一定會交給民進黨下一棒。只是去年他們在初選真的支持阿德，害小英差點翻船，實在可惡。不過幸好，扳倒賴清德後，那些原本支持阿德的台派獨派還不是乖乖歸隊。可是，他們一群人竟然說，「選後再來監督」。哈，選後小英五院權力一把抓，本來依照憲法就有權無責，現在媒體、網軍又盡入麾下，看他們怎麼監督！

不過，為了應付這些深綠獨派，還是得做做樣子，否則他們這些人學問很好，寫起文章罵起人來可都很犀利，為圖往後三年耳根清淨，只好說要推憲改。對，是修憲。但大家知道，目前法令規定，修憲一定需要朝野合作才能達成。但，獨派希望的那些修憲項目，國民黨怎麼可能會同意呢？說到這裡，其實又要感謝一下國民黨，他們常罵小英目標要終極台獨，剛好讓獨派誤以為小英有機會一定會推動國家正常化。而且，未來修憲一事無成（或只成一事 - 18歲公民權），便都可以把責任推給國民黨反對造成的。這樣就沒有人發現小英總統打假球，本任期也可高枕無憂了，真爽！

從事政治 勝者為王

可是，最最可惡的是彭文正那個死囝仔，真是客家硬頸啊！那有人天天罵論文門，罵一年多還在罵，更可惡的是鐵粉還不少，一個「JUSTICE」的帽T，一推出竟然三小時完售。其實，大家何必那麼認真呢，選都選完了，套句阿扁的話，「給我選上，算我好運，要不然你要怎樣？」有沒有博士，有沒有論文，跟選票根本沒有關係。蛤？跟誠信有關。唉呀！誠信喔，那是教小孩子用的啦。搞政治的，只有勝者為王，那來的誠信。更何況論文是36年前的事了。那個年代，出國留學喝過洋墨水已經不得了了，有沒有博士、論文，有什麼關係呢？難道大家沒聽過「有關係就沒關係」的名言嗎？爸爸關係好，進政大當老師，也是剛好而已。現在還一直追、一直追？好在，倫敦政經學院、教育部、政治大學早就打點好，資料也封存至2049年了，不相信屆時88歲的彭文正還在追論文門？

最後，很多賴清德的支持者，都希望阿德在2020初選的委屈能換得2024黨內門票。但是，現在又不是皇帝制，當總統的能指定繼承人嗎？而且說真的，阿德去年的突襲，差一點讓小英陰溝裡翻船，雖然他後來答應當副手、幫忙催票，但，如果你是小英，2024你會支持阿德嗎？當然是胖周瑜比較好，他去年不挺自己派系的大哥反而力挺小英，而且小英違反黨內初選程序正義，硬改規則，鄭文燦也不吭一聲，多懂事。不過，阿德的支持者也不用擔心，自有民選總統以來，總統屬意的接班者，通通中箭落馬。

說真的，2024誰當選，小英其實都無所謂，只要那個人不要像馬英九一樣把前任總統抓起來關就好了。「安全下莊」，就是小英現在最在意、也最擔心的事，所以別再用什麼公理正義、台灣獨立、歷史定位來煩小英了，好嗎。



今年3月桃園市長鄭文燦（右）陪同總統蔡英文（中）訪視「易廷企業有限公司」口罩製作工廠。圖／擷自總統府flickr