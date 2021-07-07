廖正豪在其著作《諍言》書中說明，1996年7月開始推動的掃黑工作，完全是他自己所做的決定與1996年的總統選舉毫不相干。圖／擷自http://www.acsle.org/，作者提供，民報合成

太極門冤案（刑事案及稅務案）發生於1996年12月19日，迄今已有25年了，其中稅務冤案尚未完全平反，引人遺憾。該冤案發生於1996年「掃黑行動方案」啟動後第6個月。近日獲得有關資料，可以溯源來探索太極門冤案的產生原因，並澄清對李前總統的訛傳。

在廖正豪著《諍言》（2004年12月初版，2006年8月再版）第13〜18頁收錄〈我的掃黑經驗談〉一文指出。1996年（民國85年）6月10日我（廖正豪、以下同）到法務部服務，馬上宣示法務部的十項重要工作，其中首要便是「掃除黑金」。7月隨即展開掃黑的工作，8月起更結合了檢察官、警察、調查員與憲兵，也就是我所謂的「掃黑鐵四角」，由檢察官指揮，完全依據法律程序，每週舉行會報，徹底執行全國性的掃黑。（包括宗教掃黑、金融掃黑、環保掃黑及股市掃黑）

又指出，「掃黑行動方案」擬定完全之時（1996年6月30日），部裡同仁主張該案涉及內政部、國防部及國家安全局執掌，而且屬於國家重大施政項目，建議我（廖正豪、以下同）應該報院審查核定。我則非常堅持此乃法務部之主管事項，應該由法務部長本於權責，規劃推動。當時心裡想的是只要對國家社會有益，再重的責任、再大的危險都應該由本人自行承擔。且以官僚體系運作的情形，協調的工作可由本人負責，經過行政院反而曠日廢時，乃毅然決然地親自核定此一方案，並未先行報告總統或行政院長。

李登輝以「理」對待反對者

另指出，「所以1996年7月開始推動的掃黑工作，完全是本人（廖正豪）所做的決定，坊間最近出版一本陳國霖先生所著關於掃黑的書，文中引述世界日報之報導，謂某現任部長於2000年的一場公開演講中，說掃黑工作是因為1996年總統選舉時，竹聯幫、四海幫等不支持國民黨候選人李登輝，所以李當選後下令掃黑清算云云。此一講法根本是無中生有、顛倒是非，甚且書中很多地方將掃黑政治化，把此項完全是法律的、治安的志業與工作污衊成為政治運作，顯然昧於事實、悖離原意、以訛傳訛，非常不當！」

依據李登輝著《慈悲與寬容 跨越希望的門檻》（2002年10月出版）第17頁記載，為了要實踐「慈悲」與「寬容」的政治，所以在改革的過程中，面對眾多保守勢力及反對人士，都一概以「愛」、以「理」相待。……對反對我的人，心中也沒有報復的想法。

因此，在1996年「掃黑行動方案」中，所謂「李當選後下令掃黑清算」之說法並非事實，而事實上是廖正豪部長的「獨斷獨行」。在李前總統辭世將近一年，此項訛傳之澄清，具有重要意義。

由以上資料，我們發現太極門冤案係在1996年「掃黑行動方案」時空背景下發生。回顧當時侯寬仁檢察官進行搜索時，動用了「掃黑鐵四角」的檢察官、警察與調查員，在當時被喻為「司法藍波」的侯檢察官，其濫權所產生的嚴重侵害人權事件，應予究責、懲處或懲戒。



前總統李登輝著《慈悲與寬容 跨越希望的門檻》（2002年10月出版）。圖／作者提供

論壇屬作者個人意見，文責歸屬作者，本報提供意見交流平臺，不代表本報立場。