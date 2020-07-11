台北市長柯文哲日前批評3倍券對振興經濟無效，作者認為台灣經濟競爭力不足，最大的問題是金融監管的問題，有錢人逃稅，國家無法從稅收中，拿到建設國家的金錢，競爭力當然下降。圖／擷自台北市政府網站

台灣人喜孜孜領3000紅包，錢雖然不多，但是，對真正庶民不無小補，武漢瘟疫以來，嚴重災區美國，已經對人民發出兩次大紅包，日本、韓國、新加坡、香港、澳門幾乎無一例外，對人民大撒幣是王道。只有「假的共產中國」沒有大撒錢，反而大割韭菜，從老百姓身上收刮金錢，製造金融陷阱，故意放縱糧食漲價，高速公路漲價收費，貪污倒賣防疫物品，製造販售劣質口罩，瘟疫一場下來，中國人民更加窮困，李克強創造地攤經濟學，希望拯救人民生計，也被習近平沒收，這是共產中國的經濟策略，把人民搞窮好控制，但是資本主義不是這樣，也不應該這樣。

自由經濟體必須花錢

明眼人也知道：羊毛出在羊身上，這些印出來的錢，所謂QE最終還是人民買單，送紅包只是提振經濟良方之一，只靠送紅包，想讓經濟變好，小學生也知道不可能，偏偏有位自認聰明的市長，卻喜歡在這個問題上鑽牛角尖，以為自己什麼都懂，博學萬分，卻凸顯自己離懂字還很遙遠。

政府弄出花一千變三千政策，其實是魔術，也是個小確幸，能製造多少CDP並不重要，幸福對人民來說，無需太多理論學術，因為這是很心理的問題，國家經濟數字如何？自然有少數有錢人操心，多數人民無須看著經濟曲線生活，這才是簡單故事。

台灣經濟在這次瘟疫中受害其實不嚴重，從失業人口來看，算是亞洲幸運者，因此經濟成長還可以保一，當然無可否認，台灣的底層生活仍然持續惡化。

根據統計：2000年台灣低收入戶是6萬6千多戶，可是到了2018年卻來到14萬多戶，證明了，高所得很少受到經濟社會變動影響，低所得才最容易受到社會變動打擊，例如「武漢瘟疫」，失去工作或者放無薪假的人，以勞工居多；多數有錢人，除了降低投資，少出門消費，打擊並不大，而台灣受薪階級佔了人口的8成，紓困也好，花錢振興也好，對底層階級確實有幫助，只有裝懂卻不懂的政客唱衰。

經濟專家謝金河說：「後瘟疫時代，世界走入Y 線型經濟」，意思就是兩條分水嶺，有人會往上升，有人掉落地獄，升天堂的行業是購物平台和資訊通訊事業，亞馬遜、蘋果、谷歌、臉書，全部進入「兆元家族」產業俱樂部，實體店面開始收攤，連帶使那些佔據城區重要街道的店面價格崩盤，上海、東京、紐約，這些問題已經顯現，大規模搞連鎖店的產業，慢慢被送貨員取代，在重要地段店面營業，目的不是賺錢，而是廣告，這種事情會更普遍，台北一家麥當勞因租金太貴而收攤，結局是房東降價，把麥當勞找回來。

傳統產業必須轉型

傳統產業在這次武漢瘟疫中，遭受很大打擊，因為出門次數降低，汽車購買率下降，飛機停飛，石油降格不振，估計這些傳統產業無法短期間恢復榮景，因為下一次瘟疫的肆虐，很可能比這一次還嚴重，傳產中唯一受惠是大眾衛生產業，或個人衛生產業，至少會持續風光到明年，至於，明年會如何﹖已經沒人敢預設，悲觀情緒正在全世界蔓延，因為像巴西這類無厘頭總統還真的不少，拉丁美洲被他一個人的無厘頭害死，他始終不戴口罩，罹患肺炎確診，還是不戴，你要佩服他或者是罵他呢？川普也不戴，眼看民調創新低，才改口要戴口罩，卻已經來不及。

產業因為疫情洗牌，瘟疫不停止殺人，沒死的人也要躺在醫院很長時間，老年人丟下資產走了，結局是新的貧富正重新安排，很多旅行社賺了十年，一年就賠光，航空公司已經變成破產專戶，除非國家看他不能倒，拿稅金補貼，否則這些航空公司撐不住，聽說武漢瘟疫會和人類一起生活一段時間，出國旅行風險更大，保險公司要保更多，貿易行為會走向遠端視訊，一個和過去不同世界，已經來到我們眼前。

台灣經濟競爭力不足，最大的問題不是振興劵如何發的問題，而是金融監管的問題，台灣有錢人把錢存在海外，逃避必須繳納稅金，其次，金融保險業膨脹快速，結果製造少數大型富豪，這些金錢被誤導到中國投資，屢屢觸及金融地雷，每年損失幾條高速公路，但是，政府法令卻永遠不足。根據統計，英國稅收投入GDP比重來到33%，日本韓國也來到30%稅收，但是台灣稅收佔GDP 比重不及13%（詳見：尼可拉斯謝森所寫《金融詛咒》），證明了台灣仍然是租稅不公平的地方，簡單說就是逃稅天堂，國家無法從稅收中，拿到建設國家的金錢，競爭力當然下降，這才是問題的本質，柯市長懂了嗎？