從蓬佩奧的講話可以看出，他要把台灣看成一個獨立國家，而且在文化上，他期待台灣能成為中國變成自由以後的發展模式。美國駐聯合國大使要來台灣，不外是美國這個外交政策的顯現。圖／擷自美國國務院flickr

一、台灣與美國

各位都知道，韓戰爆發以後的台灣，是無法脫離美國來談台灣的安全保障的。只是不同於以前的是，民主化以前的台灣，因為國共內戰的關係，談台美關係，始終都是以國民黨為中心，但民主化以後的台灣，這種以國共內戰的框架開始慢慢在轉變，陳水扁時代，美國政府不希望台灣政府去挑釁中國。當時台灣的轉變，美國並無法快速因應，主要是顧及中國在全球化當中，其在經濟上的崛起，與美國對中國政治轉變的期待，但是到了川普總統時代，蓬佩奧國務卿的講話，已經可以看出，他要把台灣看成一個獨立國家，而且在文化上，他期待台灣能成為中國變成自由以後的發展模式。美國駐聯合國大使要來台灣，不外是美國這個外交政策的顯現，中國對於美國派駐聯合國大使來台，當然會反對，但是這只是臨去總統的一個漂亮的外交動作，還是會持續成為美國未來一貫的政策方針，其實我們只要看國民黨再下來的動作，某種程度就可以看出中國共產黨對美國外交的測試。

二、新保守主義（Neocon）的信念

姑不論美國這個外交政策是否已經成形，但了解美國政治思想的發展，是了解美國外交政策的很重要的手段。作者在《民報》專欄當中，對於美國的liberal 與保守派都有做過若干的介紹。但是，對於美國對外政策有很大影響的是所謂的新保守主義。作者想透過這次的專欄對於新保守主義做一簡單的介紹。

新保守主義是美國保守勢力的一環，他們的信念是「美國要對國際政治積極介入」、「重視美國的主導權」、「把美國的思想向全世界加以推廣」等。新保守主義也被批判為是主導伊拉克戰爭的思想。

這個思想在美國的政治世界曾扮演著極大的角色，但它的思想與初期的思想有著很大的變化，近年來，這個思想被認為沒有過去所擁有的勢力。雖然如此，要了解美國政治，即使在現在，新保守主義還是很重要的勢力。

三、新保守主義（Neocon，是 Neoconservative 的縮寫）的意義

Neocon 是新保守主義的之意，要了解Neocon， 從它為什麼稱為新（neo ）是最快的道路。

（一）美國保守主義的產生

所謂美國的保守主義究竟是怎樣的思想呢？本來美國人是為了追求自由而從歐洲大陸過來的，因此美國的傳統是「自由」，我們可以認為守住這個傳統的就是保守主義。

後來以美國的新政為一個轉折點，美國產生了所謂保守主義與liberal的對立。liberal 與保守的對立很明確浮現出來是在1930年代的時候，當時，支持「大政府」之政策的人就自稱自己為liberal ，而對liberal 加以批判的人就變成是「保守」。從政黨的主張來看，保守陣營的共和黨，希望國家盡量不要介入對於經濟、社會、宗教、州的行政等等，而liberal 陣營的民主黨則是認為：在經濟、社會、宗教、州的行政等等的領域，如果有必要時，某種程度，要承認國家的介入。

（二）什麼是「新」保守主義？

那麼，為什麼要將Neocon 稱為「新」保守主義呢？其原因是：

1、它們本來不是保守主義，而是從liberal （支持民主黨）轉向而成為保守主義者的。

當時一部分的猶太知識分子對於左派反越戰運動與所謂counter-culture （對抗文化）運動的思想無法接受，他們就轉向去支持共和黨，這是新保守主義產生的契機。

2、其主張與舊來的保守主義不同

新保守主義將國際社會掌握為是實現美國理念的場所，這一點是和其他保守主義不同的地方。

（三）新保守主義的思想

新保守主義思想的特徵有如下幾點：

1、反共主義：這是初期新保守主義所特別可以看見的思想；

2、將國際社會掌握是實現美國理念的場所：認為自由主義、民主主義這些理念是普世的理念，即使在國際社會，也應將之加以實現；

3、外交鷹派：基於上述的思想，認為積極介入國際社會的問題是好的。

不過，要注意的是：即使說是新保守主義，並非所有人皆具有一貫的思想，因此上面所述只是個大致上的掌握。

（四）新保守主義的人物與政治人物

被稱為是新保守主義的人物當中， 下列人物是很有名的：

1、麥克.彭斯（Michael Richard Pence ）：共和黨，川普之副總統

2、傑伯.布希（John Ellis Jeb Bush）：共和黨，小布希的弟弟

3、約翰.麥坎：（John Sidney McCain III）:共和黨，前上院議員

4、狄克.錢尼（Richard Bruce Cheney）:共和黨，前副總統

5、希拉蕊（Hillary Clinton ）:民主黨，柯林頓之妻

6、羅姆尼（Wllard Mitt Romney）：共和黨，上院議員



被稱為新保守主義代表人物:上排左起:1、麥克.彭斯、2、傑伯.布希、3、約翰.麥坎，下排左起:4、狄克.錢尼、5、希拉蕊、6、羅姆尼。圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

四、新保守主義產生的歷史:

新保守主義在其初期所產生的思想，當時代轉變而靠近現代時，它就產生變化，因此將之當做一貫的思想加以敘述並不正確。但是從新保守主義產生的原點去理解新保守主義是加深對新保守主義了解的捷徑。

（一）新保守主義的起源是猶太的知識分子

製造出新保守主義的原點的是猶太的知識分子。

（二）對於傳統美國的堅持是新保守主義產生的原點

於20世紀初期，俄國與東歐這些國家對於猶太人有著很嚴苛的迫害，許多猶太人為了逃避迫害就移居到美國。因為這個緣故，他們就有很強烈的深思：「他們是因為移居至美國而能活了下來」，「他們是被這個時代的美國救了起來的」。而這就是新保守主義的原點。

（三）猶太二世們是「共產主義liberal 的」

猶太二世們就成為批判史達林的托洛茲基主義者，而他們所以成為托洛茲基主義者，是因為他們被史達林主義迫害的緣故。於是他們就站在美國，以社會主義與社會民主主義的立場來展開liberal 的思想，他們因此被稱作是「紐約的知識分子」，並漸漸在美國的社會具有存在感。換句話說，這些人本來並不是保守主義，而是採取左派的立場。因此，新保守主義的起源是liberal ，對此，很多人應該會感覺意外才對。

雖然如此，他們一貫的理念就是「美國是自由主義對抗共產主義的堡壘」。

（四）從liberal 轉向就產生了Neocon（新保守主義）

本來是liberal 的他們，所以會從liberal 轉向而成為新保守主義的契機是越南戰爭。

猶太人的知識分子（當時還沒被稱為neocon ）因為受過迫害，所以他們認為應該以美國的軍事力量來壓制蘇聯，也因為這個緣故，他們肯定越南戰爭。

但是越南戰爭爆發之後，在美國，反越戰的運動與所謂對抗文化（counter-culture ）的左派運動就激烈起來。

在「否定越戰」以及「counter-culture 運動（似乎）要破壞美國的傳統」這兩點上，他們對於他們自己所屬的左派思想就開始懷疑起來。猶太的知識分子認為他們是被美國的傳統拯救起來的，因此對於他們來說，想要破壞美國傳統的左派運動是他們所無法接受的。於是猶太的知識分子就從「liberal 、支持民主黨」的立場移轉至對共和黨的支持。而這種轉換的大契機就是1972年的美國總統選舉。在這個選舉當中，民主黨的麥高文（George Stanley MaGovern,1922-2012）與共和黨的尼克森對決。麥高文主張反越戰的政策，是採取非常左派的立場。因為這個緣故，猶太的知識分子就把票投給共和黨的尼克森。這就成為他們明確轉向成為保守的一個因素，而這也是neocon 的潮流產生出來的大事件。

這個時期的neocon 的思想所主張的是：

1、美國所以會陷入混亂的原因是在於「推動大政府政策的政治人物與官僚身上」；

2、liberal 是看輕美國的傳統與宗教、愛國心的一股勢力。

五、Neocon 與保守勢力的合流

在美國的政治上，「以liberal 為中心的時代」以及「以保守為中心的時代」是很明確分開來的。1960年代，liberal 的政策，例如「否定人種主義」、「援助貧困階層與有色人種」、「承認同性戀者的權利」等就被加以實施，但在另一方面，這許多政策就漸漸被認為過於liberal ，換句話說，liberal 走過頭，因此其後就產生種種的保守勢力。這些保守主義有四股力量，亦即：傳統主義、自由至上主義、宗教右派、新保守主義。

上面的四股力量在「反共主義」與「liberal 是走過頭了」的這些主張上，具有共同的思想，所以他們在 1980年的總統選舉當中，就投票給共和黨的雷根，而形成保守勢力。

六、Neocon 第二世代的時代

如同前述，保守勢力在雷根時代，互相聯合而形成了一大勢力。但是後來，包括新保守主義在內的保守勢力就走上分裂。

（一）Neocon 因為冷戰結束而分裂

由於對於共同的敵人=共產主義，美國獲得勝利，其目的已經達成，所以Neocon就 因為冷戰結束而走向分裂。如果詳細說明的話，自由至上主義主張要縮小軍備，並縮小財政，而孤立主義勢力則認為不應介入外交，Neocon 則認為美國積極介入國際社會是好的，這三者之間就彼此產生了對立。而且在其後美國實際的政策上，老布希採取中間的立場，而柯林頓在外交上採取內向的政策（重視國內與重視經濟），因此，使新保守主義不滿的時代是在持續著。

在這個時期，新保守主義就世代交替，而進入第二代。但是在思想上，第二代還是主張要普遍地將美國的理念在世界上加以實現，而且為了達成這個目的，不惜採用積極的外交。

（二）因為9.11的恐怖攻擊事件，新保守主義的影響力再次強起來

因為9.11的恐怖攻擊事件，一種以「應該守住美國」、「應該推廣自由主義的理念」為內容的民族主義（nationalism ）就產生，而這就使美國產生了積極外交的趨向。

在國內，因為輿論肯定積極外交、肯定戰爭，於是包含新保守主義的保守勢力就可以再次的合流。但是，伊拉克戰爭結束後，雷曼兄弟的破產導致全世界的金融海嘯發生，就使輿論再次否定戰爭，要求注重經濟而非注重外交，因此當國內問題變大的時候，新保守主義就有縮小的傾向。



2001.9.11美國911事件，著火冒煙的世貿雙子塔。圖／擷自維基百科，公有領域

（三）川普並不是新保守主義

川普在對中國的貿易戰上是非常的積極，但他在對外政策上採取強硬的態度主要是為了保護美國的經濟，這與新保守主義是有不同的。

七、結論

姑且不論川普是否是新保守主義，但美國反共政策的對象顯然已經跑到中國身上，如何好好利用這個時機是我們的大好機會。