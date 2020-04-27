台北市林森北路錢櫃KTV昨天上午發生火災，造成多人傷亡，北市消防局今（27）日表示，初判起火點是5樓的儲藏室。圖／台北市政府提供

台北市林森北路錢櫃KTV昨天上午發生火災，造成5人不幸罹難、90多人受傷，台北市長柯文哲今（27）日晨會主持檢討會議，消防局表示，這次火災會造成如此重大傷亡，主要原因是業者關閉五大消防安全設備，初步判定起火點是5樓的儲藏室，至於是誰關閉了這五大消防安全設備，檢察官調查中。

北市消防局長吳俊鴻簡報說明，從2018年起到今年3月30日止，錢櫃KTV經過多次檢查，最近一次的3月6日和半年之前的2019年10月30日，八大安檢都是合格的，但今年1月17日業者有向建管處申請使照變更，卻未向消防局提出施工中的防護計畫。

吳俊鴻表示，這次火災會造成如此重大傷亡，主要原因是業者關閉五大消防安全設備，包括室內消防栓、自動撒水設備、火警自動警報設備、緊急廣播設備和排煙設備，所以當火警發生產生濃煙後，排煙設備在被關閉的情形下無法啟動排煙，現場的民眾就被濃煙嗆昏暈倒。

他說，初步判定延燒的情形是在西北角的儲藏室引起火災，目前正由檢察官偵查當中，至於是誰關閉了這五大消防安全設備，也一併由檢察官調查當中，消防局基於偵查不公開原則，不便進一步說明；消防局在發生火災的第一時間，即迅速搶救，目前死亡5人，1人OHCA，還有54人住院當中。

昨天檢方指出，業者坦承時常性關閉警器，消防局有沒有定期做稽查？吳俊鴻說，消防局2018年到2019年經過多次檢查均測試合格，因為當時施工才把消防設備關閉，今天會重新全面清查KTV、電影院等封閉式場所是否有施工又營業的情形，會依照消防法來處理，或跟建管處聯合稽查，以後也會加強臨時稽查，以杜絕這種現象。



錢櫃大火，包括火警自動警報設備、緊急廣播設備、排煙設備等五大安全設備全關閉。圖／台北市政府提供