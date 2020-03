美中貿易戰尚未停歇,雙方的較勁轉移到媒體戰。由於中國之前驅逐了華爾街日報的記者之後,美國國務卿蓬佩奧抨擊,多年來,中華人民共和國政府對在中國運作的美國和其他外國記者施行越來越嚴厲的監視、騷擾和恐嚇,因此2日他在推特宣佈對新華社等五家中國駐美官媒實行員額限制,並對持外國媒體代表簽證赴美的中國大陸公民實行居留日期限制。

中國因不滿「華爾街日報」以「 中國是真正的東亞病夫 」(China Is the Real Sick Man of Asia)為題刊登評論文章,上個月19日吊銷華爾街日報旗下3名駐北京記者證件,引起美國國務卿蓬佩奧不滿,嗆聲譴責中國箝制言論自由,也強調美國將會採取適當作予以回應。

根據《美國之音》報導,2月18日,美國國務院就宣佈5家中國官媒駐美機構為外國使團。這5家是中國主要國家通訊社新華社、前身為中國央視國際頻道的中國環球電視網(CGTN)、中國政府面向全世界的電臺中國國際廣播電臺(CRI)、《中國日報》發行公司和《人民日報》海外版的美國總代理海天發展公司。

報導指出,3月2日,美國政府再度祭出新措施,對5家中國政府控制的駐美國家媒體實體實行人員上限,按照新的限制措施,這5家中國機構在美國的中國籍雇員將從目前的總共160人被減少到100人。

中國國際廣播電台駐美中國籍僱員的人數上限是兩人、《中國日報》是九人,中國環球電視網為30人,新華社為59人,對海天發展公司暫不採取行動。

蓬佩奧在聲明中指出,與在中國的外國媒體機構不一樣,這些實體不是獨立的新聞機構,實際上由PRC政府控制。他並指責中國,多年來,中華人民共和國政府對在中國運作的美國和其他外國記者施行越來越嚴厲的監視、騷擾和恐嚇。

他強調,川普總統已明確表示,北京對外國記者的限制是誤入歧途,美國政府長期以來都歡迎外國記者、包括PRC記者在沒有報復威脅的情況下自由工作。

蓬佩奧說,我們的目標是對等,就像我們在美中關係其它領域所做的一樣,我們尋求建立早就應有的公平競爭場地。我們希望這一行動將促使北京採取更為公平和對等的方式來對待美國和其他駐中國的外國新聞媒體,並敦促中國政府立即信守其尊重言論自由包括新聞業者言論自由的國際義務。

不透露姓名的高級官員也提到了對中國駐美官媒實行人員上限的大背景,也就是「中國共產黨對中國境內甚至中國境外的各種形式的獨立媒體的持續和不斷加深的打壓」。行政當局高級官員提到的事例包括披露武漢疫情的中國公民記者的被失踪、將有瑞典國籍的香港書商桂敏海判刑以及逮捕香港壹傳媒集團創辦人黎智英。該官員還提到,中國驅逐了中文流利而且正在報導新冠病毒疫情的三名《華爾街日報》記者。

另一位官員說:「我們的教育機構需要信息自由流通,以就安全和學術環境做出判斷。當然,我們的公共衛生專家需要這類信息,以維持美國人的安全,並讓我們與國際夥伴合作,以遏制和減緩疫情。」

這位官員接著說:「不管中國政府用什麼理由解釋為什麼驅逐這名或那名記者,明顯的是,中國共產黨就是不想讓中國境內範圍廣泛的一系列日常活動、政策和情況有任何的曝光。這種做法對中國自身的代價最為巨大,因為越來越少的人,不管是中國人還是美國人,會對在一個不透明的、信息貧乏的環境裡做生意感興趣。」