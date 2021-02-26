加拿大下議院2月22日通過反對運動議案，承認中國鎮壓維吾爾人和其他突厥人為種族滅絕。示意圖／翻攝自「人權觀察」影片

德國法蘭克福匯報有報導稱：加拿大下議院2月22日投票以266比0的票數通過一項議案：中國針對維吾爾人實施「種族滅絕」行為。並向渥太華政府遞交了不具約束力的呼籲，即抵制北京2022年冬季奧運會，將譴責議案與抵制北京冬奧會結合落實。

今年1月，美國國務卿邁克·蓬佩奧（Mike Pompeo）離任前， 向正在討論新疆議題的加拿大國會「喊話」，指出北京政府在新疆是施行「種族滅絕」政策。拜登政府國務卿安東尼·布林肯（Antony Blinken）明確繼續接受這一表述。

期望民主國家向加拿大看齊

世界維吾爾代表大會（WUC）主席多力坤•艾莎表示：「世維會讚賞加拿大下議院通過的反對運動議案，承認中國鎮壓維吾爾人和其他突厥人為種族滅絕。」世維會還歡迎議員投票贊成「對2022年冬季奧運會進行遷移他國的修正案」。多力坤指出：「特魯多總理和他的內閣表現欠佳，對該議案投了棄權票，令人失望。」他還說道：「維吾爾族、哈薩克族和其他突厥婦女，在拘留營內遭遇性別和性暴力的最新案例，進一步證明了在東突厥斯坦正在發生的殘暴罪行。在多次聽證會上，據揭露，法外拘留約300萬維吾爾人、哈薩克人和其他民族的人，對他們進行宗教與文化迫害，大規模監視、強迫勞動，以及對維吾爾族婦女施行絕育手術等各類侵犯人權的罪行。」

多力坤說：「世維會感謝加拿大各政黨的眾多國會議員，在議會討論中支持並捍衛了維吾爾族的權利！」

他最後呼籲：「根據東突厥斯坦眼下局勢的緊迫現況，期望國際社會，特別是民主國家迅速採取一致行動，以救援與減輕維吾爾人和東突厥斯坦其他突厥人民的苦難。這恰好體現了自由民主的價值觀，向加拿大看齊採取共同行動，現在正是時候了。」



世維會主席多力坤•艾沙。圖／作者提供

呼籲聯合國與歐盟緊跟其後採取行動

世維會發言人迪里夏提表示：「今次，對加拿大議會通過的歷史性決議案，我們表示積極地支持與歡迎，中國政府針對維吾爾民族所推行極端的『種族滅絕』迫害，是無法掩蓋的事實，也是目今我們故土存在的嚴重現實問題。這就是因果關係，公道自在人心。」

他說道：「眾望所歸，人心所向，世維會希望各國政府趕緊跟進加拿大議會的歷史性步伐，我們呼籲聯合國與歐盟同樣舉行相應的討論，作出對維吾爾民族『種族滅絕』定性的判斷與決定。同時，我們期待加拿大政府採取積極的跟進措施，鼓勵盟友採取同樣的積極行動與步驟，並會同聯合國組成獨立調查團，赴維吾爾地區進行實地考察與採證。」

迪里夏提還嚴正抗議道：「中國政府利用外交與媒體平台，制造虛假信息，百般抵賴，扭曲事實，編造謊言，企圖分化國際社會，以求達到掩蓋中國對維吾爾民族犯下的種種罪行，及逃避國際社會的譴責與追責。」



世維會發言人迪里夏提。圖／作者提供

中共的罪行讓漢人背負十字架

國際筆會和平委員會副主席、歐洲之聲理事會主席廖天琪表示：「加拿大繼美國之後，官方正式地將中國在新疆壓迫維吾爾人的行為定性為『種族絕滅』，這是一件值得稱慶和宣揚的國際大事。中國從2017年開始在新疆設立所謂的『再教育營』，引起國際社會的關注和抗議。據說有大約180萬維吾爾族和哈薩克族人被關押。所謂『再教育』也就是對維族人進行『洗腦』，用漢語和共產黨文化灌輸到維族人的頭腦和意志裡，這是一種精神酷刑，和納粹對猶太人的肉體摧殘是一樣的殘酷，難怪國際上稱『再教育營』為『集中營』。作為漢人，不論是中國人、台灣人或海外華人，我們絕不允許中共政權以『漢人』的名義，犯下這種絕滅人性的罪行。我們必須認識到，中共對不同族裔犯下的罪行，會在所有漢人的身上和精神上打下恥辱的烙印，成為你我都必須背負的十字架。」

廖天琪最後指出：「在二十一世紀的今日，我們不容許這種絕滅人性的犯罪行為發生。我們向國際社會呼籲，要求更多民主國家的政府出面干預阻撓這種罪行。」



國際筆會和平委員會副主席、歐洲之聲理事會主席廖天琪。圖／作者提供