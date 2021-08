其實從小到大,琳瑯滿目五花八門的疫苗早就在混打了!

延續昨日民報專文〈 明訂八二三為台灣疫苗勝利日! 〉;因為醫學進步,現代人從出生的那一刻開始到18歲為止,要打好幾次的疫苗,各式各樣的疫苗都有各自的建議施打期程;簡單一句話,疫苗混打才是常態!舉人類乳突病毒(HPV)疫苗即所謂的子宮頸癌疫苗來說:有一個主流品牌的人類乳突病毒疫苗完整疫苗注射期程需要半年,廠商建議首劑接種之後兩個月接種第二劑疫苗,首劑接種之後半年接種第三劑疫苗;其實注射期程也並非鐵板一塊完全不可更動,有些患者因為出國等等因素,在一定範圍之內是可以挪前移後的;現在問題來了,如果在這期間之內,患者想要打流感疫苗,可以嗎?當然是可以的!他如果健康檢查意外發現沒有B型肝炎抗體,醫師建議他打B肝疫苗,可以馬上開始打B肝疫苗嗎?當然是可以的!絕對不需要等到人類乳突病毒疫苗半年期程打完之後,再開始施打B型肝炎疫苗;由此可知,各式各樣的疫苗混打才是常態,這裏所謂的混打,並不是將所有疫苗混在一起,只打一針,讓病人只痛一次的意思,而是指各式各樣五花八門疫苗的注射計劃是可以同時進行的,這就是全世界目前的做法。

因為各個廠商只研究自家品牌的疫苗,證明有效才能上市販售,所以廠商之間不會去研究我的打一針之後,你的打一針到底有沒有效?疫苗產業是各式各樣的專利和寡佔市場,我的哈佛大學猶太裔教授在課堂上打趣的說,寡佔市場各家廠商之間They want to kill each other!

國人同胞對疫苗混打毋須過分擔心,舉例來說,如同清華大學校方表示來清大念四年畢業,畢業生的前途無量,陽明交通大學校方亦表示畢業生一定前程似錦;但是如果清大念二年之後陽明交通再念二年,或陽明交通念二年之後清大再念二年畢業如何?四年同在一個學校完成學業一定就比較優秀嗎?同樣的道理,清大畢業之後,清大、陽明交通或台大念碩士如何?

這個是深入淺出、言簡意賅的比喻,離事實也不會太遠;許多專業人士其實沒什麼學問,只是很擅長將簡單事理說的很複雜,大眾就會以為他們很厲害,台灣社會這種二流醫師、教授、專家和學者如過江之鯽。

全世界現在的武漢肺炎疫苗都是最新的東西,所以大家只能摸石頭過河,但這並非逞暴虎馮河之勇,而是以幾百年來人類所累積的醫學知識和經驗,來對付全新的病毒。

疫苗混打效果值得期待

人類第一次鑽木取火的行為,並沒有完整的三期臨床試驗證實鑚木確確實實可以平平安安又有效取火,但這一小步可是人類的一大步喔!我先前在醫學中心教醫學系五年級、六年級和七年級的醫學生時常說,男人和女人可以生小孩是上帝訂的,但世界上許許多多其他的事則是人訂的,有權人可以改;台灣絕對不能讓一堆自以爲是、拿雞毛當令箭、見樹不見林、掛一漏萬的人來主導,他們可能是18歲考大學聯考,僵化八股制度之下的餘毒;在台灣,可能因為聯考制度的關係,把教科書和醫學期刊論文當聖經還自以為是自以為很厲害的所在多有!

建議開放AZ、莫德納和未來可能有的輝瑞混打;如果未來有愈來愈多研究證實混打效果比較好,我一點也不會訝異!因為混打本來就很有可能比較好啊!並且機會很大!

清大念一年,陽明交通念一年,成大念一年,台大再念一年,為什麼一定比一所大學念四年還差?不管是AZ、莫德納、輝瑞或高端,第一劑和第二劑是完全相同的針劑,好像相同課程上兩次課的意思,可以加強加深學生印象,相同疫苗打兩次可以強化人體免疫系統辨識病毒的能力,打兩針比打一針有效的道理亦即在此。

我們要求全力量產高端疫苗,讓台灣想打的人都能打,台灣優先最重要,人道外交援外次之,之後才是外銷;戰備物資絕對禁止出口中國,中國最厲害的就是山寨,中國人沒什麼原創能力,但是A外國技術的能力,真的很厲害!

經過這次疫苗之亂,為了台灣民眾健康福祉,感謝中央疫情指揮中心全體同仁任勞任怨,吾人絕對不能再婦人之仁姑息養奸,國民黨和民眾黨必須倒!



