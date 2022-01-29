希望大家在今年冬天裡，都可以在對的時間點，吃正確的藥膳來養生，為明年春天的到來做好萬全的準備。(圖/Pixabay)

隨著冬天的到來，天氣逐漸變冷，許多人可能都會有四肢冰冷的情況，大家一定會去吃熱呼呼的藥膳來暖身，而十全大補湯應該是大家的首選，那筆者今天就來談談十全大補湯。

根據考據十全大補湯主要出自宋代《太平惠民和劑局方》，這書主要是蒐集當時民間的各式各種方藥，並交由政府統一公佈供一般民眾使用，該書共10卷，附《指南總論》3卷，分列14門，記載方劑788首，而現在我們所熟知的十全大補湯有人說出自<十全大補湯>篇，也有人說出自<十全飲>篇，雖然都在該書的卷五，但其功效主治書上記載不甚相同，而所用的藥材一樣，各別劑量和炮製手法上卻有所差別，根據欽定《四庫全書》金陵版的內容分別看一下原文來比較一下差別：

<十全大補湯>篇名，內容功效記載：「治男子、婦人諸虛不足，五勞七傷，不進飲食，久病虛損，時發潮熱，氣疼痛，夜夢遺精，面色萎黃，腳膝無力，一切病後氣不如舊，憂愁思慮傷動血脾腎氣弱，五心煩悶，並皆治之。此藥性溫不熱，平補有效，養氣育神，醒 邪，溫暖脾腎，其效不可具述。」。

<十全飲>篇名，內容功效記載：「治諸虛百損，榮衛不和，形體羸瘦，面色痿黃，腳膝酸疼，腰背倦痛，頭眩耳舌乾，骨熱內煩，心忪多汗，飲食進退，寒熱往來，喘嗽吐衄，遺精失血。婦人崩不調。凡病後未復舊，及憂慮傷動血氣，此藥平補有效，最宜服之。」

而其兩方的組成皆以補血為主的四物湯(https://reurl.cc/02E8eY)

加上補氣為主的四君子湯(https://reurl.cc/RjvllG)

變成氣血雙補的八珍湯(https://reurl.cc/qOkjAR)

之後再加上黃耆和肉桂就成了所謂的十全大補湯。

方中的藥材為當歸，川芎，白芍，熟地，人參，茯苓，白朮，甘草，黃耆和肉桂，其中地黃依其炮製方式的不同又分為生地和熟地，生地清熱效果較佳，熟地主要是補益效果較勝，然外觀顏色類似因此在購買時應要小心，另外書上記載都要加上生薑三片和紅棗二個以增加其效果。

依據台灣衛生福利部中醫藥司記載十全大補湯為補血益氣之用，其適應對象為氣血兩虛，肢體倦怠者，而在使用上如為陰虛火旺或是肝陽上亢（高血壓）者要慎服。其一般來說方內藥材偏於「溫性」所以平時容易長痘痘，或是口乾舌燥者在食用之後通常會有嘴破，喉嚨痛方面的問題，再加上所含有的當歸含有揮發油，有潤腸的效果，因此腸胃較差的人吃了，可能會有腹瀉的問題，另外對女性來說，如果經期時經血量較多時最好不要食用，以免影響週期，最後有高血壓，心臟功能不全，腎臟功能不好者不適合長期食用，希望大家在今年冬天裡都可以在對的時間點吃正確的藥膳來養生，為明年春天的到來做好萬全的準備。



白乾參（張賢哲教授《道地藥材圖鑑》提供）



甘草：翻皮吐肉，胡椒眼（張賢哲教授《道地藥材圖鑑》提供）



白芍：粉性足，掛手，形成層環紋明顯（張賢哲教授《道地藥材圖鑑》提供）



九蒸熟地（張賢哲教授《道地藥材圖鑑》提供）



蒙古耆（左三），山西北耆片（右六）（張賢哲教授《道地藥材圖鑑》提供）



當歸片（上較泛油，品質較好）（張賢哲教授《道地藥材圖鑑》提供）



白朮片：紅色圈起處為硃砂點，點狀油室，氣香，味甘（張賢哲教授《道地藥材圖鑑》提供）



川芎片：因形似蝴蝶稱為蝴蝶片，以白黃灰，香氣足，味苦辛為佳（張賢哲教授《道地藥材圖鑑》提供）



肉桂片 （張賢哲教授《道地藥材圖鑑》提供）



白茯苓：鏡苓（張賢哲教授《道地藥材圖鑑》提供）