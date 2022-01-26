民進黨南區、安平區市議員南市議員參選人鄭光哲在中正路與海安路豎立的看板突顯特色景點與距離。文宣看板很不一樣，暗藏健康密碼。

他的文宣看板很不一樣，暗藏健康密碼。民進黨南市南區、安平區市議員參選人鄭光哲在中正路與海安路豎立的看板突顯特色景點與距離。他說，農曆年節腳步到了，台南府城是全國走春行旅首選， 每日從這裡出發日行一萬步，身體健康又快樂。

享譽世界的肝臟移植權威高雄長庚醫院榮譽院長陳肇隆日前上微微笑廣播網接受扁專訪提及養生之道堅持日行萬步;無獨有偶地醫界大老、腦神經權威教授高雄長庚榮譽副院長陳順勝1月10日也曾在臉書指其每日維持步行1萬5千步，約十公里，消耗800大卡，高雄長庚榮譽正副院長都日行萬步增進健康。 鄭光哲 說，過年走春府城是首選，穿梭安平與南區巷弄文化地景無所不在，這也是最適合日行萬步的好所在，惟因應疫情一定要將口罩戴好戴滿，勤洗手並依政府指示做好防疫規範。他祝福大家虎年闔家健康虎虎生風。

當前人手一機，很多手機都有計步器等運動週報功能，台南譽為美食文化之都，也是最適合觀光旅遊之地，鄭光哲在台南市中正路與海安路豎立巨型看板突顯特色景點與距離，他日前並帶領著團隊一同前往海安路，響應每日一萬五千步之計畫，擔任一日導遊，一起健行做運動，海安路鄰近藍晒圖文創園區、客家文化會館，與國華街、神農街也相當的靠近，有許多的美食與景點，是最為適合健行旅遊觀光之地區。

近年來，國民越來越講究養生之道，除了食補、運動之外，多多走路更是要從生活做起，每天一萬五千步，相當於運動兩個小時，每日走路不僅可以延緩體力、肌力萎縮，減少癌症的發生，死亡風險也能大大的降低。

※衛生福利部國民健康署自民國91年起推動健走，鼓勵民眾落實「每日一萬步 健康有保固」，並於95年宣布每年11月11日為「全民健走日」把健走融入生活，國民健康署鼓勵民眾透過彼此的提醒，把走路融入日常生活邀家人朋友一起為健康而走。

https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=1134&pid=2801