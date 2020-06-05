多力坤•艾沙、迪力夏提：拒絕忘卻，共同抵抗中國極權

世界維吾爾代表大會發言人迪力夏提是代表世維會主席多力坤•艾沙發言，他說道：6月4日，是「天安門屠城」三十一周年，這一天不僅是中國人民的哀悼日，也是人類和整個世界的哀悼日。也是6月4日那一天，維吾爾族學生與北京學生遙相呼應，走上東突厥斯坦的街頭，以表達對1989年北京學生運動的支持與聲援！

31年以來，盡管我們的權利與自由，被中共專制獨裁政權剝奪，時下的東突厥斯坦局勢表明，維吾爾族已到了最關鍵的時刻。中共政府對維吾爾民族的迫害，不擇手段，殘酷鎮壓，甚至採取系統性的手段。大批維吾爾人民被以種種借口，監視、拘留、再教育和強迫勞役等，據估計，有300萬余維吾爾人民，他們是無辜的百姓，是我們的父母、兄弟、姐妹、孩子與親朋好友；他們是專業學者、社區領袖、商人、運動員、音樂家和作家等，被中共政府任意拘留在集中營地，進行大規模思想灌輸與洗腦。其次，中共為了去維吾爾化，去穆斯林化，針對維吾爾族的文化、語言、歷史和宗教等，以及從維吾爾的民風民俗方面，採取極端的民族同化與滅絕政策，也就是說，維吾爾族的種族身份正遭受嚴重威脅與滅絕危機。

在東突厥斯坦發生的這一切，不僅將決定維吾爾族人民的命運與前途，還將影響人類社會與國際秩序的和平發展。中國政府應結束這樣的侵略政策，停止針對維吾爾民族的種族迫害政策。

我們敦促中國政府，必須向全世界提供歷史真相：關於「六四天安門屠殺」的透明資料與數據，關於2008年拉薩鎮壓「藏人起義」的真相，關於2009年7月5日烏魯木齊「大屠殺」真相，以及維吾爾集中營迫害真相等，並強烈要求國際社會嚴懲中共各級負責官員侵犯人權、危害人類的罪行。

我們呼籲：所有追求與渴望民主和人權的人民，所有遭遇中共獨裁統治與迫害下的百姓，維吾爾族、藏族、南蒙古族、基督徒、穆斯林和佛教信徒們，還有中國的民運人士、台灣人民、香港人民等，我們都應該站出來，團結起來，與中共獨裁專制政權做最後的鬥爭，人類的勝利，世界的勝利，永遠屬於真理！屬於人民！



王進忠。圖／田牧提供

牧野聖修（王進忠）：支持中國民運與「八九精神」

民主中國陣線召集人王進忠代表日本前議員、前經濟產業副大臣牧野聖秀誦讀發言：支持王丹提出的「八九精神」，針對中國「人大」決定在香港實施「國家安全法」，表達了強烈抗議聲明，同時表示還將繼續關注與支持著西藏、維吾爾民族的人權。



楊黃美幸。圖／民報資料照

楊黃美幸、黃嵩立：堅持台灣的自由民主獨立精神

台灣前總統府人權大使、陳文成博士基金會董事長楊黃美幸，長年來，不僅親力親為投身民主運動的社會實踐，而且長期關心與支持中國海外民運的工作，她在發言中一是鼓勵中國民運朋友堅持不懈的努力，二是勉勵民運朋友搞好團結，杜絕窩裡鬥，將鬥爭目標指向中共獨裁政權。她以當年台灣戒嚴時期，台灣美麗島事件和海外台灣人爭取台灣擺脫維權政治做出努力的奮鬥史，來鼓勵目下全中國內外的民主人士，繼續努力不懈，成功終將到來。

台灣人權公約施行監督聯盟召集人黃嵩立發言指出：

六四事件發生在31年前，我們或許期待中國政府在這段期間有所改變。但我們全然失望。原因多重：1、面對香港人民對民主和法治（三權分立、司法獨立的rule of law，而非習近平式恣意擷取憲法、修改憲法、拒絕司法獨立的「依法治國」rule by law）的堅持和決心，中國施以血腥鎮壓。2、中國對新疆和西藏的壓迫，對他們的文化採取滅絕式的破壞。3、中國對國內異議人士的箝制未曾鬆懈。4、中國對社會進行高科技的強力監控變本加厲。結論是：中國無法忍受自由的本質未變，但力量更強大。

在冠狀病毒肺炎之後，台灣的幾次民意調查，顯示內部認同更提升。台灣因為疫情控制得宜，也在國際上得到一些少見的關注。就內部整合而言，這是一個難得的契機；大部分的台灣人，終於願意接受「台灣」這個名稱，還有一些人則是不情願地接受了蔡總統所提「中華民國台灣」的名稱。

然而，國際情勢的動盪，使得這股氣勢走弱，原因是：1、美國與中國繼貿易戰之後的疫情鬥爭，造成了全球經濟與政治秩序的混亂。台灣海峽的情勢緊張。中國戰機多次靠近台海中線。美國川普政府的表現，令人懷疑美國的實力。2、中國全國人大會議，強行制定〈國家安全法〉，針對「反分裂國家」、「反恐怖主義」與「反境外勢力干預香港」為主要方向。將使香港的民主和法治大幅倒退，台灣將更形孤單。歐洲所表現的姑息態度，讓人無法樂觀。

憲政民主（以人權和正當程序為原則的民主）是國防的前提，也是國防的一部份。我認為在思想工作上，必須主動提出台灣存在的價值，以及足以說服國際社會的理由。消極方面，則有五項提防：（做好才能防止飛彈飛過來）

1. 要防中國以「中國特色的民主、人權、發展、社會主義」等話語來混淆國際視聽。

2. 要防部分台灣人對習近平喊話的唱和。

3. 要防社群媒體變成滲透分化台灣的武器。

4. 要防台灣人忘記習近平如何對待西藏新疆和香港。

5. 要防中國掐住台灣的經濟命脈。（對，這也是思想工作）



任畹町。圖／擷自法廣網站

任畹町：8964的定義是什麽呢？

七九、八九老民運人士任畹町指出：八九天安門民主運動是以高校學潮為先鋒，革命民主派、中共改革派為思潮與組織，導引的流血的民主政治革命，是當代被屠殺鎮壓的流產的社會大革命，是1949年來的首次爆發，全民覺醒，是未來中國社會巨變的必要演練與進程，而非簡單的反腐反貪的社會運動。對蘇聯東歐的巨變有引信的作用。有人稱之為「東方的法國大革命」 。失敗是成功之母，起義流產不足為惜 。

89學潮64抗暴，再次呈現了自由民主派作為中國民主進程的主力先鋒、本源動力、主角角色、貢獻主體、引導力量的5要素，是中國民主化的第一成功元素；網絡自由是第二成功元素；官民並舉是第三成功元素；貿易戰事態首次顯示了國際力量是中國民主化的第四成功元素。



高健（右3）、張偉強（右1）。圖／田牧提供，資料照

高健、張偉強：致命一擊，中共己陷入慢性自殺

墨爾本民運人士高健暢談了當地民運活動的特色，是結合華僑的老中青三代，有錢出錢，有力出力來聲援支持民主活動。中國民運聯盟秘書長張偉強提出：中共墜入自殺陷阱，一是強推香港《國安法》，一國兩制變一國一制，使香港喪失國際金融中心，喪失國際自由港，阻斷外資進入大陸渠道，迫使外企外國公民大量撤離，香港變臭港，被世界拋棄，使全世界認清中共偽善之處。

二是傳播擴散新冠病毒。向世界隱瞞病疫真相，發動病毒戰爭，綁架世衛組織，欺騙各國人民，徹底喪失誠信，充分暴露共產主義反社會反人類的本質和醜惡嘴臉。

三是對民主國家發動經濟戰爭。犧牲本國人民生命和生存權，肆意發起對澳大利亞等民主國家進行單邊經濟制裁，是拿人民的權益作為賭注和武器，把人民綁上了經濟戰車。

四是取消國家主席任期制。全社會搞一黨專制，為了個人修憲，搞終身制，使國家倒退到封建時代，是與時俱退，阻擋歷史前進，終將被歷史車輪碾碎。

五是動用國家軍事力量鎮壓本國人民。31年前，中共軍事鎮壓民主運動，屠殺人民，從根本上否定了黨為人民，軍隊是人民的軍隊。中共奪取政權後，步步偽裝，到八九年完全走到了全體中國人民和全社會的對立面，成為真正的反動力量。

綜觀中共的倒行逆施，退出歷史舞台指日可待！

全能神教會：團結天下才能築起反共長城

全能神教會基督徒白蘭蘭：「六四」慘案轉眼31年過去了，但中共暴力鎮壓的場景如同昨日一樣歷歷在目。西方社會一直希望中共能轉向民主和自由，但我們看到這31年中共不但沒有絲毫悔改，反而變本加厲，迫害民主異議人士，並由殘酷鎮壓迫害基督教，發展到鎮壓取締一切宗教的瘋狂地步。僅今年1月至4月新冠肺炎疫情期間，中共就至少抓捕了581名全能神教會基督徒。事實證明，中共只能給老百姓帶來屠殺，迫害和災難。所以我們呼籲那些恨惡邪惡、向往正義的人都聯合起來反抗中共暴政，讓中華大陸早日能有真正的信仰自由。

如果要使悲劇永遠不再重演，那麽我們每個人都應該站出來參加行動！

羅蘭德•庫訥牧師最後的祝詞道：神賜福給那些為正義奮鬥的人！神賜福給對團結有信心的人！神賜福給希望世人能相互尊重包容的人！阿門！

＊本次六四網絡會議，多次遭到黑客攻擊，期間曾中斷，必須另闢會場，這是中共慣用的手法，來破壞一切他們不願意見到的網上活動，我們有心理和實際的準備，所以最終成功地把會議有始有終地開完。