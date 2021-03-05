經過四天的聆訊後，香港一家法院3月4日裁定，47名根據《國家安全法》被控顛覆國家政權的民主派人士必須繼續被羈押。

西九龍地方法院駁回了31名活動人士的保釋申請，而另一名被告、法學教授戴耀廷（Benny Tai）撤回了保釋申請，因為他正因另一起案件中被羈押。

據當地媒體報導，主審裁判官蘇惠德（Victor So Wa-tak）裁定，沒有足夠證據證明被告不會危及國家安全，因此拒絕保釋。

其餘15人最初獲准保釋，聚集在外面的人群發出了慶祝的歡呼聲。不久之後，司法官員對保釋決定提出上訴，這15人被還押候審。預計香港高等法院將對保釋決定進行複審。

據報導，西九龍法庭的被告在他們被帶走之前高呼：「政治犯無罪，香港人不死！」。這47人被正式指控為「陰謀顛覆國家政權」。

隨著法庭審理持續到晚上，一些聚集在外面的支持者打著橫幅，高喊被禁止的口號。作為回應，警方舉起了一面紫色的旗幟，向人群示意他們違反了安全法。

這47名被告是今年1月在拂曉前的一次突擊逮捕行動中被捕的55名民主派人士中的一部分。他們與香港去年7月舉行的非官方「初選」有關。這次投票允許居民在立法會選舉前挑選反對派候選人。其餘八人尚未被起訴。立法會選舉本應去年舉行但被推遲。

在保釋被撤銷之前，最初獲准保釋的人中包括前立法會議員譚文豪（Jeremy Tam）、黃碧雲（Helena Wong）和郭家麒（Kwok-Ka-ki）。

前立法會議員毛孟靜（Claudia Mo）、前記者何桂藍（Gwyneth Ho）和活動人士鄒家成（Owen Chow）也在仍然被押人員之列。

鄒家成的代理律師鄒幸彤（Hang Tung Chow）對美國之音說，法庭沒有提供她的當事人被拒絕保釋的理由。她說，他們將對這一裁決提出上訴。

在被直接拒絕保釋的32人中，除七人外，其餘的人將從周五開始的一周後返回法庭接受保釋覆議。所有被告都將於5月31日返回法庭進行第二次聆訊。

自我流亡的民主活動人士梁頌恆（Baggio Leung） 在接受美國之音採訪時批評了這個星期的聆訊。他目前在華盛頓。

他說:「在審判前把所有人都關進監獄，保釋聆訊後被拘留五天，在拘留所和法庭之間穿梭，幾乎沒有機會睡覺……這就是2021年香港的所謂『法治』。這對全世界來說是一個笑話。」

目前自我流亡到英國的前民主派議員許智峯（Ted Hui）對美國之音說，他對這一決定感到「心碎」。

許智峯在受到刑事指控後逃離了香港。在談到香港目前的狀況時他說，「本來會是我在受苦。這種痛苦無以言表。」

根據1997年英國將香港歸還中國時中英兩國簽署的「一國兩制」協議，北京承諾香港在2047年之前將保持「高度自治」。

在2019年的民主抗議活動之後，北京實施了2020年6月30日在香港生效的《國家安全法》。該立法禁止分裂、顛覆、恐怖主義和與外國勢力勾結，法律的細節可以有很寬泛的解釋。街頭抗議已經停止，標語被禁，幾名知名的活動人士被監禁或逃離這個城市。

政治評論人士鄭宇碩（Joseph Cheng）說，這次耗時很長的聆訊是為了確保法庭的裁決不存在衝突。

他對美國之音說：「大多數高級出庭律師認為目前的安排很糟糕。司法部門本可以用三個法官進行三個單獨的審判。但如果是這樣的話，當局不希望看到法官之間的分歧。」

鄭宇碩說，目前對47名活動人士的指控是「寬泛的定義」，以強調在國安法下容不得有效反對派的存在。

他對美國之音說：「任何對港府和中國當局的嚴重挑戰都將被視為顛覆。」

香港政治學家兼教授馬嶽（Ma Ngok）對美國之音說，他預計，基於聆訊的時間長短，47名被控者中的一些人將獲准保釋。但他承認，顛覆定義被寬泛解讀，這對反對派人士來說成了一個問題。

「這對民主派來說很困難，因為他們不知道什麼會越線，」他說。

馬嶽承認，另一個擔憂是，民主派還能不能維持反對黨的地位，因為民主派的領袖們不能參加今後的選舉了。

國安法限制支持民主的反對派陣營，因為以香港獨立或人權等敏感議題來競選會受到嚴厲懲罰。自去年11月以來，隨著所有19名民主派立法會議員在四名議員被取消議員資格後集體辭職，香港立法會就沒有了合法的民主派反對黨議員。

馬嶽說：「他們必須找到新的候選人，因為參加2020年選舉的候選人已經被禁止參選，因為他們中的所有人都被捕了。但是這些候選人會提出什麼樣的立場和綱領呢?」