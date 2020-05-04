百年大規模的疫情，造成經濟損失不可估算。包括台灣，失業率丶經濟衰退等現象，政府提出紓困及振興方案，俾使人民降低生活匱乏的恐懼，保障基本生活。圖／擷自維基百科，公有領域

殺警犯因為思智障礙判決無罪，引發社會各界的嘩然，包括總統丶行政院長丶法務部長均發表看法。由於殺人丶尤其受害者是代表國家維護治安的警察，係重大社會治安事件，嫌犯因為精神障礙被判定犯案時被害妄想丶無辨識能力而判無罪。有關嫌犯精神鑑定由一位醫師或多位審查等技術問題，當然值得檢討。但是社會大眾更重視社會安全制度，思智障礙者如何妥善處理，如果觸法，如何判刑丶服刑。否則成為社會安全的隱憂，不定時的爆發。

錢櫃KTV大火造成不少民眾傷亡，人為缺失，未啓動消防措施，內部裝修工程未依法報備。台北市政府相關單位：消防局丶建管處等未落實執行檢查，業者丶市政府均向傷亡者及家屬道歉。包括KTV等公共場所的安全問題，備受矚目，攸關人民安全，台灣曾經一度付出慘痛代價。1990年代前後，KTV丶理容院丶酒店丶電影院等火災頻傳，數百人死亡。政府為此修改法令，加強檢查，一度有些改善。

減少人民對於匱乏之恐懼

新冠肺炎疫情全球肆虐，造成人心惶惶，生活方式大幅調整。台灣雖然防患得宜，疫情控制可圈可點。但是超過百天的疫情，未來如何發展，也未定之天。人民的恐懼不可避免。政府的各項防疫措施，降低人民的恐懼，保護人民生命財產安全。百年大規模的疫情，造成經濟損失不可估算。包括台灣，失業率丶經濟衰退等現象，政府提出紓困及振興方案，俾使人民降低生活匱乏的恐懼，保障基本生活。

疫情期間，中國大陸在台海周邊的軍事演習有過之而無不及，中國指控民進黨政府以疫謀獨。台灣在此次防疫表現，深受國際社會的肯定。口罩外交丶成功的防疫模式，中國武漢引發大規模疫情，中國初期隱匿，引起公憤。中國大陸對於台灣的文攻武嚇，存在已久，是否因為疫情衝擊，有新的動作，台灣人民當然不能等閒視之。兩岸互動影響國家安全丶人民福祉。

國家安全，以及包括社會治安丶公共安全等，均左右人民免於恐懼自由。國家的成立及政府的設置，人民免於恐懼的自由，係最重要的因素。古典自由主義所探討自然權利丶自然法丶政府的職責等，均著重人民為了免於恐懼，付出若干自然權利。政府公權力的行使也奠基於此。免於恐懼的自由與一般言論自由丶人身自由丶財產自由等積極性權利，其實是一體兩面，雖然前者偏向消極性。

免於恐懼自由為民主化指標

國家機器(政府)主要功能既是保障國家安全丶維護社會治安及公共安全，主事者的職責不言可喻。國家安全層次丶範圍，似乎大於社會治安丶公共安全，但是這些提供人民公共財的作法相輔相成。台灣由國家安全會議丶國家安全局及各司法丶情治丶警察丶地方政府負責國家安全丶社會治安丶公共安全。台灣區域不大，三者密不可分，對於人民而言，缺一不可。

開放社會及它的敵人，政治學者探討政治制度是否民主化，常以人民是否免於恐懼自由為指標之一，因為非民主國家，國家機器反而成為打壓人民丶剝奪人民自由的工具。人民反而沒有免於恐懼的自由。老大哥就在你身邊，1984、動物農莊，目前高度科技資訊，國家機器更容易如此胡作非為。其他社會治安丶公共安全，或多或少凸顯政府的治理能力。