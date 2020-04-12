中國武漢肺炎疫情持續延燒，全球確診數逾177.3萬例，死亡數突破10.8萬人；中國宣稱無新增確診、也無新增死亡數。（圖為武漢渡輪復航）／取自中國政府網

中國武漢肺炎（新型冠狀病毒COVID-19）疫情持續在全球延燒，全球確診數逾177.3萬例，死亡數突破10.8萬人，其中，美國確診數已達52.6萬，死亡數是全球之冠2.4萬；中國宣稱無新增確診、也無新增死亡數。

據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據，截至今(12)日上午9時50分，全球確診數為177萬3358例，全球死亡數10萬8702人。

疫情最嚴重的前10國分別為，美國確診數52萬9740，西班牙16萬3027；義大利15萬2271，法國13萬730，德國12萬5452，中國8萬3014，英國7萬9883，伊朗7萬029，土耳其5萬2167，比利時2萬8018。

全球死亡數依序為美國2萬0602人（紐約6367)，義大利1萬9468死，西班牙1萬6606死，法國1萬3832死，英國9875死，伊朗4357死，比利時3346死。

另據中國國家衛生健康委員公布，11日31個省自治區新增確診99例，其中97例為境外輸入，2例為本土病例（黑龍江2例），無新增死亡病例，截至11日24時，累計確診8萬2052，累計死亡3339，湖北無新增確診，也無新增死亡。

台灣目前累計385人確診，6人死亡，99人解除隔離。