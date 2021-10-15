作者指出，台獨是要推翻外來的中華民國，民進黨執政團隊從未參加台獨運動，而是進入中華民國體制參政。中國共產黨成立中華人民共和國，宣告獨立於中華民國之外，中國形成兩個國家，分裂中國的是中國共產黨，不是中國國民黨，更不是民進黨。示意圖／民報合成

總統蔡英文在10日上午於雙十節大會發表演說，針對兩岸議題，她邀請在場的中國國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲、時代力量主席陳椒華，共同約定「四個堅持」，包括：永遠要堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。

針對蔡英文提出「四個堅持」，資深媒體人趙少康表示，蔡英文把民進黨的台獨主張放到國慶演說中，是把中華民國工具化，用中華民國來刺激大陸，且蔡英文事先根本沒有跟在野黨協商過，這不是吃在野黨的豆腐？趙少康更喊話，如果蔡英文像中國國民黨一樣，真心支持、愛護中華民國，就應該對內對外態度一致，公開宣示民進黨放棄台獨主張，不再追求台灣獨立，「中華民國就是我們的國家，中華民國就是我們的國號」，而不是被民進黨借殼上市、「暫時借用」的名稱；否則中華民國只是民進黨對外鬥爭、對內騙取選票的工具。

趙少康做賊的喊捉賊，將中華民國當作工具的是中國國民黨，選舉期間，該黨利用中華民國來騙選票，造勢場合佈滿了青天白日滿地紅的旗海，選完了旗子就不見了，尤其是有中國人在場時，必定藏起旗子，該黨更告訴選民要捍衛中華民國，卻擁抱要消滅中華民國的中共。相對的，選舉時民進黨絕不會提出中華民國，更不會舉青天白日滿地紅的旗子，哪一個政黨在消費中華民國，除了白癡以外，任何人都很清楚。

分裂中國的是中國共產黨

到底誰分裂中國？令筆者回憶起三十年前的一幕，中國社會科學院台灣研究所所長余克禮拜訪中山大學中山研究所，並與該所師生舉行座談會，由於筆者當時公開從事台獨運動，中山研究所擔心筆者與余克禮正面衝突，所以座談會秘密舉行（但對媒體開放），媒體私下通知筆者座談會的時間地點，筆者趕緊到現場。座談會預定下午2時開始，可是等到2時30分還未開始，後來中山研究所所長私下找筆者，希望筆者不要讓客人難堪，筆者保證絕對會給客人面子。

場後座談會才開始。筆者遵守諾言，沒有發言，可是余克禮及中山所的楊日旭都將台灣當作中國的一部分，且譴責分裂中國的行為，令筆者不得不發言，表示毛澤東等年長的中國共產黨員都是中華民國的國民，是中國共產黨建立中華人民共和國，宣告獨立於中華民國之外，分裂中國的是中國共產黨，不是中國國民黨，更與台灣無關，言畢全體師生熱烈鼓掌。

台獨是要推翻外來的中華民國，民進黨執政團隊從未參加台獨運動，而是進入中華民國體制參政。中國共產黨成立中華人民共和國，宣告獨立於中華民國之外，中國形成兩個國家，分裂中國的是中國共產黨，不是中國國民黨，更不是民進黨，中國國民黨要角連這麼簡單的道理都不懂，真奇怪。



作者指出，國民黨常告訴選民要捍衛中華民國，卻擁抱要消滅中華民國的中共。相對的，選舉時民進黨絕不會提出中華民國，更不會舉青天白日滿地紅的旗子，哪一個政黨在消費中華民國，大家都很清楚。示意圖／擷自國民黨臉書