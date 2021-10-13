五角大廈新聞秘書柯比星期二警告說，中國對台灣的無情打壓只會增加發生誤判和意外戰鬥的機會。示意圖／擷自國防部、Pixabay，民報合成

美軍官員星期二警告說，中國對台灣的無情打壓只會增加發生誤判和意外戰鬥的機會。

五角大廈指責北京加劇台海的緊張局勢，並告誡說，「挑釁」戰術可能造成相反結果。

五角大廈新聞秘書柯比對記者說，「中華人民共和國加緊恐嚇並壓迫台灣和其他夥伴與盟友，包括在台灣附近、東中國海和南中國海加緊從事軍事活動。我們認為這是破壞穩定，只能提高誤判的風險。」

柯比並說，美國對台灣的承諾依然「堅如磐石」。

他說，「台海和平與穩定符合我們的持久利益，這就是為什麼我們將繼續幫助台灣維持足夠的自我防禦能力，」 「我們敦促北京遵守和平解決跨海峽分歧的承諾。」

中國日趨公開推動兩岸統一與希望保持台灣自治的台灣領導人爆發激烈的言辭交鋒。

台灣總統蔡英文星期天在國慶典禮中說，「我們會全力阻止現狀被單方面改變。」

她並說，「我們會持續充實國防，展現自我防衛的決心，確保沒有人能逼迫我們走向中國設定的路徑。」

中國國家主席習近平之前在星期六宣布說，與台灣的統一「必須實現」。

他說，「任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。」

中國媒體也對美軍特種部隊和陸戰隊成員在台灣訓練台灣軍隊的報導進行抨擊。

美國國防官員多次拒絕對首先由《華爾街日報》報導的訓練台灣軍隊的消息置評。

柯比星期二就此表示，「我不會對這些報導進行任何的公開評論。」