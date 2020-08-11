2019年7月，支持香港民主的媒體大亨黎智英在香港「反送中」 抗爭運動期間訪美，尋求華盛頓對香港民主運動的支持。期間與美國副總統彭斯等川普政府的高級官員以及一些重量級的參議員舉行了會談。圖／擷自彭斯推特

美國副總彭斯針對香港《蘋果日報》創辦人黎智英被依《國安法》逮捕一事連發兩條推文。他說，「香港《蘋果日報》的黎智英被逮捕是對全世界熱愛自由者的極大冒犯和侮辱。我在白宮會見黎智英時被他力爭民主、權利和自治的立場所鼓舞，這些都是北京承諾香港人民的。」

2019年7月，支持香港民主的媒體大亨黎智英在香港「反送中」 抗爭運動期間訪美，尋求華盛頓對香港民主運動的支持。期間與美國副總統彭斯等川普政府的高級官員以及一些重量級的參議員舉行了會談。

彭斯說：「美國將繼續與黎智英和所有熱愛自由的香港人站在一起。#釋放黎智英。」

美國國會議員也紛紛發表聲明，譴責北京壓製香港人的自由並聲援黎智英。

參議院多數黨領袖麥康奈爾參議員在一份聲明中說：「黎智英先生一直是活躍的香港媒體和出版界的先鋒。他一生中的大部分時間都在致力於推動最讓中共反感的價值觀—思想自由和言論自由。參議院、美國和全世界愛好自由的國家都與黎先生站在一起，與所有遭遇中共鎮壓的和平示威者站在一起。」

由來自兩黨的參眾議員領銜的國會及行政當局中國委員會（CECC）呼籲聯合國」就香港國家安全法所縱容的人權限制立即展開討論」。

國務卿蓬佩奧受訪時，對黎智英被逮捕感到悲哀。他說，川普政府一直試圖做的是建立一套激勵措施，讓中共重新考慮他們處理香港問題的手法。而過去一個星期發生的事情，包括逮捕黎智英，讓他對此不感到樂觀。他說，美國能夠肯定的是，只要中共把香港當作另一個中共統治的城市，美國也會這樣做，而不會允許北京從他們對香港人民的傷害中受益。

蓬佩奧還表示，香港立法會的選舉被推遲是因為親北京人士會在選舉中遭受慘敗。

他說：「他們會被碾碎的。自由會在選舉中獲勝，而中國共產黨不會允許這種情況發生。恐怕我們已經看到了香港最後一次的民主選舉了。我希望我錯了。」

在被問到香港《蘋果日報》創辦人黎智英星期一被警方動用北京最近強行通過的《國安法》逮捕一事時，蓬佩奧說，這令人感到悲哀。

他說：「黎智英只不過是一個愛國者，他希望為香港人帶來好東西。他需要基本的自由。」

同天早些時候，蓬佩奧在一則推文中說，他對黎智英因香港的國家安全法而被逮捕的報導「深感不安」。他說，這是「中共剝奪了香港的自由並侵蝕香港人民權利的進一步證明。」