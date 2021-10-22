歐洲議會星期四（10月21日）公佈歷史上首份以壓倒性高票通過的「歐盟-台灣政治關係與合作報告」，呼籲歐盟全面提升與台灣的關係，包括更改歐盟駐台辦事處名稱以及啟動歐台投資協定。

台灣對此表示高度歡迎，北京則稱此舉嚴重違背「一中」原則，性質惡劣。

位於法國斯特拉斯堡的歐洲議會星期三晚間以580票贊成、26票反對、66票棄權通過這份不具約束力的報告，要求歐盟的執行機構—歐盟執委會「就一項雙邊投資協定緊急啟動影響評估、公共諮商和範圍界定」。

歐洲議會還要求歐盟執委會將目前的歐盟駐台經貿辦事處更名為「歐盟駐台灣辦事處」，既反映歐盟與台灣除經貿外更為廣泛的關係，又在某種程度上提升雙邊關係的性質和高度。歐盟及其各成員國目前都與北京維持外交關係，而與台灣保持非官方關係。

台灣的外交部星期四發表聲明，對歐洲議會高票通過友台報告表示高度歡迎與誠摯感謝，並深信該報告將為未來台灣與歐盟提升雙邊關係奠定新的里程碑。

台灣外交部的聲明說，歐洲議會的友台報告，不僅顯示歐洲議會對台灣與歐盟雙邊關係的高度重視，也凸顯台灣地緣戰略價值獲得歐盟的高度重視。

在歐洲議會通過這份涉台報告前，中國駐歐洲的外交官曾經對歐洲議會施壓，要求撤銷報告。但是歐洲議會並未理會北京的關切。

中國外交部發言人汪文斌在星期四的例行記者會上談到歐洲議會通過的涉台報告時，抨擊該報告「嚴重違反國際關係基本準則，嚴重違反一個中國原則，嚴重違反歐盟在台灣問題上作出的公開承諾，性質和影響惡劣」。「中方對此表示強烈譴責和堅決反對，」汪文斌說。

同一天，有橡皮圖章之稱的中國全國人大外委會發表聲明，聲稱歐洲議會通過的報告嚴重違反「一中」，性質十分惡劣。聲明還強烈敦促歐洲議會「立即糾正錯誤言行」。

自從中華人民共和國1949年建政以來，台海兩岸一直分離分治、互不隸屬。但是北京一直視台灣為其領土主權的一部分，並誓言即使使用武力，也要實現中國大陸與台灣的統一。北京也因此長期在國際間強推「一個中國」的政策，阻止與北京建交的國家或有北京參與的國際組織再與台灣發生任何官方的關係與交往。

歐洲議會通過的涉台報告還對中國針對台灣的攻擊性演習、侵擾領空和虛假宣傳等活動表達嚴重關切，強調任何改變兩岸關係的行為都不能是單方面的，也不能違背台灣公民的意願。報告指出，台灣和平與亞洲安全之間有直接聯繫，而兩岸衝突如果擴大到經濟議題之外，對歐洲也會產生後果。

隨著北京針對台灣的外交打壓和軍事壓力增大，歐洲議會以及歐盟國家對台灣的支持和聲援也逐步升高。

今年7月，台灣外交部宣布，經過雙方政府密切協商，立陶宛同意台灣在首都維爾紐斯設立以台灣為名稱的代表處，這也是台灣在歐洲國家中設立的第一個以台灣為名的代表處。

立陶宛此舉雖然遭到北京的強烈反對和經濟制裁，卻受到包括歐洲議會在內的廣泛支持。

10月初中國出動大機群侵擾台灣的防空識別區之後，法國參議院友台小組一個代表團不顧北京的強烈反對，仍然如期訪問台灣並會晤包括蔡英文總統、蘇貞昌行政院長以及吳釗燮外交部長在內的台灣高層官員。

台灣外交部長吳釗燮還將於本月23日至27日隨台灣一個大型經貿代表團訪問捷克與斯洛伐克。吳釗燮的訪問能夠成行，也有賴於這兩個東道主國家堅持力挺台灣，並不甩北京的強烈反對。

歐盟曾在2015年將台灣納入可以商談投資協定的貿易夥伴名單中，但是，儘管台北對此很熱心，歐盟卻一致沒有騰出手來啟動與台灣的投資談判。

中國作為歐盟的一個主要貿易夥伴，去年已經完成與歐盟的一項雙邊投資協定的談判。但是由於北京與歐洲議會圍繞著人權問題的製裁與反制裁存在爭議，歐洲議會拒絕審議這項雙邊投資協定，將其無限期凍結。

歐洲議會通過友台報告之後，歐盟對作為全球半導體和高科技重鎮台灣的重視程度可望進一步提高，也可能促成雙方儘早啟動雙邊投資協定的諮商與談判。