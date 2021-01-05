作者指出，萊牛已經進口八年，當年批准的老馬哥卻好像忘了有這回事，還在高呼「台灣人不如豬」。圖為國民黨2021元旦升旗活動，擷自馬英九臉書

台灣民意基金會替台灣各政黨做了2020年年尾民調，等於為所有政黨打了一個成績單。

美國豬肉進口在年尾變成大熱門，雖然有六成三人民反對進口萊豬，國民黨「舞豬舞狗」，本以為撿到槍，可以一舉擊斃民進黨。事實證明，經過幾個月的「舞豬舞狗」，噱頭百出，可惜，手槍炸膛，空歡喜一場；有時候，適度抗議可以，很多政治的事情，只靠抗爭上街耍把戲，沒有說出一套可以讓人服氣的理由，欺騙不讀書的人可以，動作搞到太過火，就會傷到自己。政治這種玩藝兒，就是如此，台灣早已遠離暴力抗爭年代。

過半人民支持目前內閣

看看民調就知道，不滿小英和蘇貞昌數字雖然升高，但是，府院施政的滿意度，還是維持在50%以上過半高檔，可見，老百姓對民進黨強推美國豬肉進口，保持理性看法的還是過半，簡單說，很多議題出現，蘇內閣遭受暗傷多次，但是，防疫成功，守護台灣，人民還是感念在心。

客觀論，台灣是末段批准進口美國萊豬的國家，否則在2012年馬英九通過萊牛進口，在同樣條件下，萊豬也應該一併進口才對。根據統計，到2019年，每年進口的萊牛大約15公噸，包含冷凍牛肉、冷藏鮮牛肉和牛雜這三大宗，美國萊豬的市場佔有率，已經到達45%，是紐西蘭和澳洲進口的總和；2012年，美國萊牛市占率排在紐西蘭和澳洲之後，只有15%，但是八年成長了3倍，超過這兩國，要知道，紐西蘭和澳洲進口牛肉，並無萊劑，台灣人從抗拒美牛到接納，速度很快，重點是，8年吃牛肉紀錄，尚無因為吃萊牛，吃出問題的消費者，可見，政客和特定學者，想打擊萊牛、萊豬，卻弄不出科學數據，不只是貽笑大方，也讓人感覺這些政客是有點誇張了。

我很少吃牛肉，所以難以判斷好壞，根據一些進口商說，使用萊劑的豬肉或牛肉，肉品的油花分布比較漂亮，所以，很多老饕在選擇時，會選擇美國萊牛，市場上口碑創造出銷售率，這是事實，所謂食品安全，只要合乎標準即可，做好商品標示，消費者如人飲水，冷暖自知，無需政府多說，這也是國民黨以為撿到槍，卻無法提高自己政黨民調的原因。

萊牛已經進口八年，當年批准的老馬哥卻好像忘了有這回事，還在高呼「台灣人不如豬」，要不要睜開眼看看今年冬天的中國人，不只是不如豬，根本就是吊在門口的臘肉，全世界讚嘆台灣人幸福，只有老馬哥唱衰台灣。

中國從2018年批准美國萊豬萊牛進口，因為豬瘟導致豬肉上漲，老百姓不知肉味已久，去年，疫情擾亂市場，很多地方為了適應封鎖，開始大量囤貨，搶購賣場食品，去年，美豬大量進口，超過200公噸，但是，市場的豬肉價位，每公斤仍然維持在45到50人民幣，相較台灣的豬肉價格簡直天差地別，台灣豬肉目前在市場上市佔率90%，價格每公斤落在70左右，進口美國豬大約便宜10到20元，但是，歐盟國家的豬肉反而更貴，因為歐盟不用萊劑，台灣豬的產量足夠供應本國市場，問題是，台灣豬已經可以出口，如果出口量夠高，影響內銷，只好以外國進口補充，但是，老百姓擔心是多餘的，因為美國的豬牛肉每年70%國內銷售，只有30%外銷，而且外銷100多國家，分配下來，進口商想要大量進口，也很困難，所以，台灣想要到處看到美國萊豬，一句話，省省吧。

以萊牛統計看，一年進口才15公噸，萊豬又會多到哪裡，但是，食品專家分析，美國萊豬外觀很好，尤其是五花肉和三層肉，分布均勻，也無外傳的腥味，價格上比較親民，說不定會被市場喜愛，政客以為可以想辦法汙名美豬，搞不好也是適得其反。

老馬哥懂憲法嗎？

國民黨撿到美豬這把槍，已經生鏽，還死命不放，以為全台灣只有這個議題，甚至還要以地方包圍中央，企圖在地方訂出自己的法律抗衡中央，老馬哥還說，「地方當然可以自己訂法律，否則要地方自治幹甚麼」？話說得很大聲，其實，自己不懂法律，這套現行憲法是國民黨訂下的，但是黨國之子老馬哥不懂憲法，目前憲法規定地方自治條例裏面，只有兩種情況，地方議會可以自己制定法律，一，法律規定是屬於地方自治事項，二，法律規定中央授權地方，可以制定的法律，進口美豬美牛肉品殘留物檢出標準，當然是中央權限，地方自己搞「零檢出」，就是違憲，這個法律很清楚，道理也很簡單，看來老馬哥真的不懂法律。

國民黨全黨動員，還配合剛被搬家的電視台，大搞「萊豬是毒豬」汙名化戰略，結果民調不升反挫，支持率已經下降到16.7%上下，只比什麼也不做的民眾黨多出2.5 %，看起來，好政黨必須有個好智庫，2021年剛開啟，國民黨如果還持續抓住萊豬議題不放手，想在2022年選舉有好成績，我看很難。



作者指出國民黨全黨動員，還配合剛被搬家的電視台，大搞「萊豬是毒豬」汙名化戰略，結果民調不升反挫。前排左起：江啟臣、馬英九。圖／擷自馬英九臉書