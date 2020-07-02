門諾基金會的新城工作站跟佳民國小，一直有持續合作每週一次的「老幼共學」。在7月1日是佳民國小的畢業典禮中特別安排門諾基金會與長輩們一起來歡送小朋友。「老幼共學」的概念就是讓老、幼不同年齡層的參與者一起進行互動性的課程，以進行世代間學習並增加社會刺激，可有效延緩或預防失智症，目前在荷蘭、日本也都有推動成功的案例。

門諾基金會的邱燕銀執行長、新城工作站的站長林麗芳和其他位同工，特別帶著五位長輩們一起出席畢業典禮，祝福六年級的十位小朋友順利邁向下一段人生旅程。邱燕銀執行長表示，佳民國小的畢業典禮非常特別，進場時畢業生和家長一起攜手進場，並向家長鞠躬後才上台，感受到佳民國小校園氛圍的敬老尊賢，從這點也可以看出「老幼共學」成功的原因是同學們平常就相當尊敬師長與長輩們，是一所非常友善的校園。

此次佳民國小的畢業典禮除了頒獎以外，畢業同學也特別使用母語太魯閣族語進行話劇演出。因為長輩們熟悉族語，更是認真專心的在台下欣賞同學的演出。會後長輩們的家屬前來接送時，也表示其實平常長輩們相當害怕炎熱且不喜出門，但由於喜愛小朋友，所以每周都很期待上課。

畢業典禮結束之後，佳民國小游彥中校長表示，現階段老幼共學對雙方可以說是互利互惠，小朋友和長輩的相處互動對彼此都有所益處，未來有機會也期待和門諾基金會有持續更多的合作可能，一起推動世代共好的環境。



門諾基金會邱燕銀執行長（右一）與長輩專心欣賞畢業生表演。圖／門諾基金會