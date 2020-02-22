總統蔡英文今天在臉書PO文歡迎鑽石公主號國人回家，也強調這次堅持自己派機接國人返台的橫濱模式是基於防疫及守護國人健康。圖/擷取自蔡英文臉書

鑽石公主號國人旅客昨晚抵達台灣，目前全數在醫院隔離檢疫中。總統蔡英文今天在臉書PO文指出，「昨天我們已經順利派出專機，把鑽石公主號郵輪上的國人接回台灣。」「歡迎你們回家。」總統稱這次包機是「橫濱模式」，並強調，堅持自己派機進行撤離的原因，因為國人的健康安全、國家防疫工作的落實，不能打折扣。

總統PO文稱，這趟任務中，我們有先遣的檢疫人員、隨機的醫護人員，旅客上機前也先進行檢疫，機上全程配戴口罩、護目鏡、防護衣。回到台灣後，飛機和行李也都做了仔細的消毒。

文章指出，透過完整的防疫規畫，充分保護搭機旅客、醫護人員及機組人員的安全，就是我們的最高指導原則。這也說明我們堅持自己派機進行撤離的原因，因為國人的健康安全、國家防疫工作的落實，不能打折扣。

總統也謝謝華航與機組人員、參與任務的醫護和檢疫人員、支援消毒的國軍弟兄姊妹，以及在第一線辛苦交涉、陪伴國人的駐日代表處代表謝長廷和外交同仁。台灣能透過橫濱模式接回人民，是因為這麼多人的勇氣、耐心和奉獻。

同時，蔡總統也要謝謝日本政府的協助，接下來在防疫及醫療工作上，台灣和日本會繼續攜手合作，一起度過挑戰。祈願日本的病患及家屬也都能平安。

總統表示，有了這次經驗，後續不管是滯留在武漢或是其他疫區的國人，我們都會堅守嚴謹的程序，盡力協商，確保國人的權益與國內的防疫都能周全。