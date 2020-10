在中國不斷加大對台灣的軍事威脅之際,一個新發布的美國智庫民調顯示,多數美國人民願意承擔風險保護台灣不受中國威脅。專家說,這是美國民眾對以軍事行動協防颱灣在態度上做出的重要轉變,它有可能形塑美國下一屆政府對台灣的政策。

華盛頓智庫戰略與國際研究中心(CSIS)星期三(10月14日)發布「測繪未來美國中國政策路徑圖」(Mapping the Future of US China Policy)的民調結果,在針對美國一般民眾及對亞太事務有影響力的思想領袖(thought leaders)所做的問卷調查中,在關於「美國是否應該為護衛盟友夥伴不受中國軍事威脅承擔風險」的問題上,得到的結果是多數人都認為美國應該為保護盟友夥伴承擔風險,包括日本、韓國、澳大利亞、台灣,及南中國海未指明的盟國或夥伴。

這個民調以1到10為刻度來評估受訪者認為值得承擔風險的程度,10表示「值得承擔重大風險」。

在針對一般美國民眾進行的調查中,台灣得到的分數是6.69,其他依序為韓國6.92,日本6.88,澳大利亞6.38,而南中國海不知名盟國或夥伴是6.97。這個項目的平均分數為6或更高。

在對4百多位美國思想領袖進行的意向調查中,台灣得到的分數比起一般民眾要來得更高,認為美國應該為防衛台灣承擔風險的分數是7.93,其他依序是日本的8.86,澳大利亞8.71,韓國8.6,南中國海不知名盟國或夥伴7.12。這個項目的平均分數為7或更高。

該智庫專家對美國民眾願意為防衛台灣承擔風險的態度發生變化感到意外。

戰略與國際研究中心中國實力項目主任葛來儀(Bonnie Glaser)說,一年前芝加哥全球事務委員會(Chicago Council on Global Affairs)的調查才顯示,在台灣遭到中國攻擊的情形下,美國民眾支持出兵協防台灣的比例是35%,經過一年時間結果卻有明顯變化,台灣得到的分數幾乎與美國盟國一樣高,她認為這是美國民眾對台灣的了解與日俱增的結果。

「我認為這部分是因為在美國,對中國和中國的挑戰、威脅的擔憂日益增加,不僅對美國,而且也是對美國的盟友及地區國家。但更多的是,這也是美國人對台灣的認識和理解越來越多的結果,例如台灣在防止新冠肺炎(COVID-19)擴散的優異表現。」

葛來儀說,這是一個重要的轉變(major shift),因為台灣在美國思想領袖中得到的高分也有明顯的變化,這對形塑未來美國對台灣的政策可能產生作用。

「有意思的是,看到這個對台灣的支持甚至比一年前要來的顯著。我認為那對台灣應該有再保證的作用,或許也將形塑下一任政府對台灣的政策——無論是川普第2任或拜登政府。」

此外,調查結果也顯示,在一般美國民眾中,有六成比例認為美中兩國存在軍事衝突的可能性但不大可能發生,認為可能發生軍事衝突的有26%,只有11%的人認為衝突不可避免。

這份民調顯示,在經濟上如何迫使中國改變經濟政策方面,美國人在優先考慮國際協定還是直接徵收雙邊關稅上存在分歧。總體而言,35%的美國公眾支持利用國際協定和規則迫使中國改變其經濟政策,33%的公眾支持使用經濟制裁和關稅等單邊手段向中國施壓。

在科技方面,71%的受訪美國意見領袖擁護在美國的5G領域禁止像華為這樣的中國公司。這個結果與接受訪問的其它國家的意見領袖的想法相似。美國在高科技領域的77%的合作夥伴和盟友接受這個調查時表示認同在自己國家的5G領域禁止像華為這樣的中國公司。美國在其它領域的50.9%的合作夥伴和盟友表示認同在自己國家的5G領域禁止像華為這樣的中國公司。

根據戰略與國際研究中心對調查的介紹,關於美國一般民眾的調查是8月初針對1000名美國成年人進行的網路民調,至於美國思想領袖則是8月4日到31日底,對2700名包括國安、經濟、人權專家、公民團體及國會幕僚等人士所做的調查,回收樣本為440件。