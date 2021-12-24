論辯的過程能迅速地辨識對手的邏輯謬誤，是西方辯士必備的職業技能，也是西方一般民眾不容易被狡猾政客欺矇的常識。示意圖／Pixabay

邏輯！邏輯？天下有多齷齪與邪惡都假借汝名而行？

在口沫橫飛的辯論過程中，經常可以聽到參與者突然冒出一句 『那是不合邏輯的』，目的是企圖在激戰中利用智識的制高點佔上峰。可是，有多少人確實通曉繁複的邏輯規則？指控他人論述不合邏輯的人，確實知道對方邏輯謬誤的所在嗎？『感覺』對手濫用邏輯謬誤、企圖『黑龍旋桌』，卻捉襟見肘找不到合理有效的反制絕招，常常讓名嘴、民代、黨工、政治化妝師英雄淚滿襟。

在論辯的過程中，能夠迅速地辨識對手的邏輯謬誤，不僅是西方辯士必備的職業技能，也是西方社會一般民眾不容易被狡猾政客（又稱『政治工作者』）欺矇的常識。一般人辛苦地背誦符號邏輯的規則和公式，卻無法融會貫通，一上擂台就捉襟見肘。最有效的邏輯學習方法，其實是活潑地去了解一般人經常故意濫用的邏輯謬誤，從辨識邏輯謬誤去確認正確的邏輯。

因果倒置（Post hoc Fallacy）是常見的邏輯謬誤。在一般公共政策的得失和責任歸屬辯論過程中，是很多指控者的最愛。 公投過不了，到底是投票率太低所致？ 還是因為議題無關（百姓的）緊要，所以投票意願低？ 節日國道塞車，是整體道路結構的問題，還是取消夜間免收費的政策錯誤所致？ 蔡英文說：「有博士學位就有論文」，對嗎？ 還是要完成合格的博士論文通過口試才能取得博士學位？

懂得什麼是因果倒置（Post hoc Fallacy）的邏輯謬誤，就很容易判斷孰是孰非。 但是，就像平時練了很多架勢的武術選手，一旦上了擂台，腎上腺素分泌過盛，打起來就和街頭惡鬥的小屁孩們一般，了無章法。

如何對所有的邏輯謬誤都能瞭若指掌，而且在實戰過程中可以游刃有餘？最好的方法可能是輕鬆的學習加上有效的記憶了。因果倒置（Post hoc Fallacy）用例子來了解並記憶，沒有比下面這個例子更有效、給力的了：

一個猶太老頭娶了一個年輕貌美的女子，把她寵地跟貴妃一般。可是，不管老頭如何努力，就是在那檔子事上無法讓年輕的妻子滿足。於是貼心的老頭便就教於猶太律法專家（rabbi）──類似猶太教的牧師。

充滿智慧的猶太牧師聽了老頭的訴怨，心生同情，於是建議老頭僱用一個容貌俊帥的年輕男子在老頭和嬌妻敦倫的時候，脫光衣裳，拿起大毛巾替這對『熱情配偶』煽火。老頭很興奮地回家顧了一個小鮮肉如法炮製，但是效果不彰。納悶到底問題出在哪裡？老頭向猶太牧師回報原來的處方無法立竿見影。睿智的猶太牧師想了想，緩緩地說：「這樣子好了，你回家跟那個小鮮肉交換角色，由他上陣，換你煽毛巾。」

老頭回家後很激動，立刻指示小鮮肉上場。小鮮肉唯命是從，全力以赴，而老頭在一旁一面捨不得地、一面徐徐緩緩地煽著大毛巾，果真不一會兒貴妃就發出驚天動地的聲響，震動整個屋宇。這時只見老頭很得意地，白眼地、狠狠地叱責小鮮肉：「白癡！好好地學著，你現在明白什麼才是正確的煽毛巾大法！」

替政治工作者當化妝師的幕僚或政治工作者本人要注意啦！再搞不清楚論文和學位的先後次序，明白的普羅大眾會在心裡思考：『哪條是大毛巾？哪個小鮮肉？』