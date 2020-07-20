英國政府20日宣布中止與香港的引渡條約，併計劃針對中國採取一系列強硬措施。圖／擷自維基百科，公有領域

英國政府20日宣布中止與香港的引渡條約，併計劃針對中國採取一系列強硬措施。中國稱必定予以堅決回應。

英國多家媒體引用消息人士的話說，外交大臣拉布預計會在星期一向議會宣布暫停與香港實施了30多年的引渡條約。

此前，澳大利亞和加拿大已經宣布中止與香港的引渡條約。美國預計會在未來幾個星期裡採取同樣行動，新西蘭和芬蘭等國也在做出評估。

中國當局6月30日宣布實施港區國家安全法，其中第38條規定，非香港居民在境外針對香港實施該法規定的犯罪，也屬該法適用範圍。美國國務卿蓬佩奧說，中國設立這項法律是對世界所有國家的冒犯。

拉布預計還會針對港區國安法的實施以及新疆維吾爾人經歷的人道災難向議會說明英國政府對中國官員實施制裁的計劃。

倫敦已經宣布向大約300萬持有英國海外護照的香港公民提供移民機會。

北京稱香港事務純屬中國內政，英國和其他任何國家都無權干涉。

中國駐英國大使劉曉明星期天在英國廣播公司BBC一個節目中警告說，「如果英國政府走出對中國任何個人實行制裁這一步，中國必將做出堅決有力回擊。」他還說，中國已經對美國做出了制裁反擊，但不希望與英國針鋒相對。

上星期，英國政府宣布禁止中國電信巨頭華為參與英國5G移動網絡建設並在2027年前將華為的設備從現有網絡中清除出去。

外交大臣拉布說，在中國政府實施了一系列損害到英國關鍵利益及價值的措施後，英中關係不可能再像以往一樣。

英國是美國國務卿蓬佩奧這個星期外訪的目的地之一。他上星期三說：「我相信，中國共產黨以及它對世界各地自由的人民構成的威脅將是此次訪問要優先討論的議題。」

蓬佩奧表示，在對待中國的問題上，民主國家正在團結起來。