「兩大黨都在訴求集中選票」黃國昌以影片舉2016年上次選舉為例至今他的想法都未變，2020投票前夕唯一想要跟所有選民講的是：「把票投給你認為最好的不分區的人才，他們所代表的價值跟政策。最能夠符合你認為台灣下一個階段需要前進的方向」。(圖/翻攝影片)

兩大黨都在訴求集中選票，黃國昌在「打開國昌說亮話ep3」中舉其在2016年擔任時力黨主席首次投入選戰，就有一位對台灣很有貢獻的綠營前輩傳訊給他說：「國昌，我選舉選了二、三十年，我知道最大最後的催票工具，就是去創造危機感，而民進黨正在做這件事情，要我要想辦法……

黃國昌續說：2016年年初的我，我只謝謝那位前輩。我告訴那位前輩說，我不會去做這件事。理由是，我希望選民在投票的時候，回到他們的初衷，你覺得哪一黨所推出來的不分區是最好的人才，它所代表的價值、它所未來要推動的政策。是最符合你對台灣下一個階段的想像，就把票投給它」。

黃國昌指其這幾年來，他的想法一直都是這個樣子，也正是因為這樣子，在(此次2020)投票的前夕，他唯一想要跟所有選民講的是：「把票投給你認為最好的不分區的人才，他們所代表的價值跟政策。最能夠符合你認為台灣下一個階段需要前進的方向」。

黃國昌強調，時代力量絕對是最會監督的，最代表公平正義的一個政黨。

政黨票唯一支持⑥時代力量

※2020時代力量競選主題曲：《新時代 ê力量》

※附註

時代力量是2014年318太陽花學潮後組成的指標政黨，當時「我是台灣人」的國家意識攀上高峰，猶記時代力量在2016年首次參戰大選的最後關頭，曾有傳聞時代力量支持度已很高、夠了！等不斷放出的耳語擴散在各領域，後來也證明如非當時被刻意放出的傳聞所誤導，時代力量在當時形勢大好下，政黨票還能向上成長，可望多上幾席。

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