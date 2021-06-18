作者指出，用WHO「只討論尚未通過」的「免疫橋接」取代傳統三期臨床試驗，讓高端、聯亞提早上市，有科學風險、也違反醫學倫理的。圖／擷自公視新聞，民報合成

蔡政府意欲發展、極力培植國內生技產業，方向沒錯，也值得稱讚。但，很不幸的，目前國產疫苗在未上市前，已有一些外界疑慮未獲澄清，而遭受到太多的政治污染，幾乎變成藍綠意識形態之爭，這是一個錯誤的發展。

大凡疫苗（新藥）研發是科學問題，其研究過程必須符合人體試驗的研究倫理，經過一、二、三期臨床試驗，證實其安全、有效，才能上市。

去年，全球疫情緊急的情況之下，歐美極力發展COVID-19疫苗，非常時期採取非常做法，才准許AZ、BNT、莫德納、嬌生等疫苗在第三期人體試驗的期中報告出來後，給予緊急使用授權。其實，那是一個賭注。所幸，後續的第三期報告以及隨後的大量施打結果，尚在「安全、有效」的範圍內，令人鬆了一口氣。

「免疫橋接」取代三期試驗有風險

然而，今日蔡政府要為國產疫苗開一扇更方便之門，二期報告出來後，用WHO「只討論尚未通過」的「免疫橋接」取代傳統三期臨床試驗，讓高端、聯亞提早上市，走一條比上述歐美疫苗還快的捷徑，是有科學風險、也違反醫學倫理的。有些人自願成為第三期臨床實驗對象，而贊成給予國產疫苗緊急使用授權。但，政府給予緊急使用授權，和第三期臨床研究有很大的不同：後者，廠商提出的研究計畫（通常是雙盲隨機試驗），是需要通過人體試驗委員會（或研究倫理委員會）核准與監督，對受試者有充分的知情同意與保護下才能進行的。前者，則完全沒有這些核准監督與告知保護。即使後來證明疫苗有效，也無法擺脫政治凌駕科學的批評；如果不幸的，疫苗沒有保護效力，同意讓它走捷徑的你我，都將成為千古罪人。

今日國內疫情雖減緩但仍未斷，建議蔡政府除應窮盡所能去購買、協助購買、設法代工歐美疫苗外，一方面仍應回到中立的監督者角色，要求高端、聯亞比照歐美大廠進行第三期研究，直到期中分析，有安全與有效的結果，再給緊急使用授權，並持續要求兩廠商完成第三期臨床試驗，以正常路徑完成新疫苗的研發，這才是一個對人民負責、為國產疫苗長遠發展設想的政府所應為。緊急狀態下，或可如陳培哲院士所提，「擴大可近性方案」（expanded access, EA），這是美國FDA以及WHO都准許的架構。即，針對臨床試驗中的藥品（疫苗），經申請，食藥署審查通過，提供給急需的人，施打時醫師需給民眾知情同意（民眾應被告知「了解施打的國產疫苗仍待第三期臨床研究及上市核准」等等，並簽署同意書），如此才不會違反科學精神與醫學倫理。



作者建議蔡政府除應窮盡所能去購買、協助購買、設法代工歐美疫苗外，一方面仍應回到中立的監督者角色，確定安全與有效的結果，再給緊急使用授權，才是一個對人民負責、為國產疫苗長遠發展設想的政府所應為。示意圖／擷自總統府flickr、公視新聞影片，民報合成