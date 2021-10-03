真理永恆（梵語：सत्याग्रह，Satyāgraha，英語：Satyagraha），其意為堅持真理，由梵文satya（真理、諦）與 agraha（堅持）所組成的複合字。它是非暴力抵抗與公民抵抗運動之中的一個思想流派，由甘地所創。聯合國大會將印度國父聖雄甘地的生日10月2日，訂為「國際非暴力日」，宣揚甘地「非暴力」的理念思想，阻絕所有的暴力行為….

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用正義的手段，才能實現正義！聯合國/NGO世界公民總會等民團於「國際非暴力日」當天舉辦「終止國家造假構陷，實現公義與和平」線上論壇https://youtu.be/2dz9di0811U，專家學者呼籲效法聖雄甘地以非暴力實現正義及維護人權的信念。

2018年第19屆全球首席大法官國際會議由印度健康和家庭福利部長代表主辦單位CMS頒發終身成就獎給太極門掌門人洪道子博士，這是繼2010年CMS頒贈「聖雄甘地獎」之後，再次感念洪博士對促進世界和平的貢獻。聯合國/NGO世界公民總會副主席暨太極門掌門人洪道子博士指出，「愛」是人類心靈中寶貴的資產，也是人類生生不息的動力，更是人權的基本元素，我們必須倡議人權，並克服萬難，實踐人權，讓這普世的價值，成為政府治國的最高圭臬，人民同享。「國際非暴力日」的紀念，其意義不僅是各國停止戰火，深層的含意是呼籲各種族、各國能以愛與寬容、尊重人權，促進人類尊嚴，也因此除了戰爭暴力之外，更須提醒執政者保障人權，避免以公權力迫害人民的自由。人非聖賢，孰能無過，改革須從自心做起，期待違法濫權、迫害人權的官員能夠早日醒悟，勇敢面對錯誤、改正錯誤。

新北市新世代扶輪社社長蔡維杰指出，稅務環境下的國家暴力是現在進行式，他接觸一個案例，當事人的媽媽因當人頭欠稅被行政執行署管收，執行署連絡女兒籌五百萬欠稅款，如果沒有的話，女兒可以做連帶保證、分期繳納。蔡維杰說，執行官找到女兒，說她看起來收入很多，還有房子可以辦貸款，足以幫媽媽還。執行官為何對女兒收入、財產，這些個資那麼清楚，這不是違反個資法嗎？跟民間討債公司沒兩樣。執行官的違法濫權，人民很難面對，社會上還有很多這樣的事情默默在發生。

台灣北社理事陳逸南表示，探討人權時代用正義的手段才能實踐正義的信念。他提到公政公約第18條，保障人民信仰、宗教、良心等自由，其中公政公約第22號一般意見提到禮拜的概念，擴及直接表明信仰的儀式和典禮，以及相關行為的實踐，包括建築、禮拜場所、儀禮等。陳逸南認為太極門冤案中的敬師禮，就相當裡面的儀禮，在2020年8月21日，行政執行署對太極門修行道場預定地強制執行、拍賣及收歸國有，是不合法，公然違反兩公約。

德國歐斯納布魯克大學(Osnabrück University)駐台教授連福隆表示，人民要訴願稅單要先繳二分之一就是赤裸裸的國家暴力。他認為這些惡法不停止，國家的暴力會永遠存在，法稅改革對台灣的未來是革命者，順的是天命。他提到太極門財產被國家非法沒收，還不斷繼續告訴人民不要有仇恨，用愛與和平改造台灣的未來，太極門是用非暴力和平的抗爭方式。

法稅改革聯盟發起人之一、真理大學法律系吳景欽副教授表示，暴力的來源很多，國家暴力的傷害最大，因為它看起來有合法外觀，人民要對抗很困難。其中最典型的就是太極門案，一開始檢察官以一個子虛烏有的濫權起訴，竟然還可以上訴到三審，虛耗人民十年歲月。再接下來稅暴力的侵害，竟然還比刑法更久，到現在還沒結束。國稅局要追稅要講法律，法院應該當守門員，怎麼會同樣的行為卻有一個年度跟其他年度不一樣，這很明顯是誤判。人民要聲請再審，門檻竟然比刑事訴訟更高，還有五年限制。「判決錯誤過了五年會變正確嗎？這是邏輯問題。」吳景欽呼籲全民都要關注這些國家暴力，因為說不準哪一天就會輪到自己面臨國家霸凌。

「太極門給我的印象是堅持非暴力，透過既有的法律途徑來救濟。」資深前法官暨真理大學法律學系副教授林燦都表示，最高法院96年三審判決已確定太極門無罪、無欠稅，但是還是被移送行政執行署新竹分署執行，他認為其過程充滿暴力及違法，而修行道場預定地最後收歸國有。他認為，以前有甘地，台灣現在有太極門，希望太極門不斷地努力，包括改革現有不當的法制，減少人民受害，終止國家暴力。