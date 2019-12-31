立法院今（31）日在本屆會期最後一天處理《反滲透法草案》，國民黨團、親民黨均表示，民進黨若強行通過，將提出釋憲，民進黨團書記長李俊俋對此表示尊重，時代力量召開記者會支持強化反滲透立法，呼籲應納入反紅媒條款。

立法院今天處理民進黨團版本共12條的《反滲透法草案》，昨天經立法院朝野協商6小時後，僅通過第一條法案名稱、立法目的及最後一條施行日期，其餘條文均保留到今天逐條發言、表決，藍綠均祭出甲級動員，將上演表決大戰。

時代力量立委黃國昌表示，這次修法是以民進黨提出來的《反滲透法》當作架構進行修正，時代力量立法院黨團提出條文中，除了包含民進黨版的規範，規定不得受到境外敵對勢力的指示、委託、資助而在台灣「助選」外，並增訂第4條第2項，明定「候選人本人」也不得受滲透來源指示、委託、資助而參與公職人員的選舉、政黨的初選，或是成為罷免的提議人、全國性或地方性公民投票的提案人。

此外，黃國昌呼籲應納入反紅媒條款，目前《兩岸人民關係條例》的處罰是10萬到50萬，對於媒體集團來說根本九牛一毛，必須要有更重的罰則來加以處理，他認為，廣電媒體具有高度公共的性格，因此受到境外敵對勢力的指示、委託或資助，在我國擁有或控制廣電媒體，應明確規範立刻改正，情節重大者更可直接吊銷、廢止執照。

國民黨團總召曾銘宗指出，國民黨支持能提升國家安全的立法，但民進黨團提出的草案，關係全民權益，卻未經委員會討論，行政院也沒有提出版本，若民進黨團強行通過，國民黨團將提出釋憲。

親民黨立法院黨團也召開記者會，總召李鴻鈞說，站在國家安全立場，親民黨絕對反對任何干預國內選舉、透過任何關係進行滲透的情形，但須用務實、理性態度修法，不要倉促立法，現在還有時間，呼籲民進黨煞車，把這麼重大的法案交給新民意來決定。