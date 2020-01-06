中國宣佈香港中聯辦主任王志民（圖）下台，改由駱惠寧出任；習近平透過免去王志民的職務，要表明他是支持香港的一國兩制，香港如今這個情況他是不滿意的，是違背他的本意的。因此要台灣人民放心，他給台灣上的一國兩制大菜是好菜，你們大可接受，選出台灣的親中政黨與人士。圖／取自香港中聯辦網站（資料照）

中國官方在1月4日宣佈香港中聯辦主任王志民下台，改由駱惠寧出任。王志民給習近平惹出這樣大的事情，遲早是要被拿來祭旗的。然而選擇這個時候，還是讓人覺得比較突然。

因為新的一年剛來到，習近平的新年獻詞說香港局勢「牽動著大家的心」，而一個星期前出席澳門主權轉移20週年慶典時，習近平談及一國兩制的典範，也把澳門說成香港。可見香港成為他心頭的大包袱。香港鬥爭的雙方應該有個再相互摸底的過程，再決定下一步怎麼做。

而接替王志民的駱惠寧，因為年齡到了65歲，去年11月卸下陝西省委書記的職務退居二線。12月28日，第13屆全國人民代表大會常務委員會第15次會議任命他為第13屆全國人民代表大會財政經濟委員會副主任委員。可是才一個星期又出任香港中聯辦主任的新職，舊職還來不及免除呢。何況他已退居二線，舉國沒有其他人可以出任這個職務？到底是什麼事情讓北京如此匆匆做出這個決定？

1月4日前發生的大事情，就是1月3日凌晨美國總統川普下令擊殺伊朗菁英部隊「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼少將。是這次漂亮的斬首行動讓習近平屁滾尿流，立即把王志民換上駱惠寧來表示和平解決香港問題的誠意嗎？雖然習近平因此慌神，恐怕也不至於立即做出這個決定而充分暴露他的紙老虎本質。何況向美國示好還有其他許多方式。

習近平揮淚斬親信 助台灣親中政黨選情

看來習近平做出這個決定是關係到台灣。習近平要在台灣推行一國兩制，被他自己的香港政策破壞掉了。這讓韓國瑜國民黨非常被動，不敢碰觸香港問題與一國兩制的台灣版。連宋楚瑜、郭台銘也避之則吉。既然一國兩制的聲名狼藉嚴重影響到親中政黨與人士的選情，香港又背負示範一國兩制的作用，因此習近平只能揮淚斬王志民，犧牲自己的親信，以協助台灣親中政黨的選情。

也就是說，習近平透過免去王志民的職務，要表明他是支持香港的一國兩制，香港如今這個情況他是不滿意的，是違背他的本意的。因此要台灣人民放心，他給台灣上的一國兩制大菜是好菜，你們大可接受，選出台灣的親中政黨與人士。

台灣人是不是腦殘會接受習近平這個「好意」？總有一部分人會吧？這多少都會影響到選情。而台灣選情的好壞，直接關係到習近平本人，因為他是台灣事務的最高負責人，不如港澳事務表面上是由韓正負責。

如果只是駱惠寧換了王志民，駱惠寧上台以後會做什麼，還沒有人知道，香港人不知道，台灣人更不知道。而剛剛過去的星期天，連香港人反對水客的和理非遊行也被香港警察精銳的速龍小隊包圍捕捉，可知香港的事情還在繼續惡化。如果這個時候就相信習近平對香港一國兩制的動作，腦殘程度絕對不亞於毛澤東那個白痴孫子毛新宇。