自2016年陳全國調任「新疆維吾爾自治區黨委書記」後，更加肆無忌憚的擴大與強化所謂的「治疆」政策，在當地大規模設立「集中營」，系統性實施反人類罪及種族滅絕政策。示意圖／擷自公視新聞影片

3月17日以來，歐盟、英國、美國和加拿大先後接連宣布：中共在東突厥斯坦針對維吾爾等穆斯林實施的踐踏人權和反人類罪行的政策定性為種族滅絕（genocide），因而對中國相關官員發起了制裁行動。

近來人權觀察發表了《2020世界人權報告》，總共761頁報告中涉及一百多個國家。其中中共的人權狀況無疑成為世界關注的焦點。報告針對中共政府在突厥斯坦實行的集中營政策，認為嚴重侵犯了當地民族的人權，並作出了嚴厲的追責。

中共極權統治，嚴重侵害了維吾爾等其他穆斯林民族的自身權利。中共政府將大批漢族移民至東突厥斯坦，實施殖民統治，剝奪當地民族的權利，迫害和壓迫當地民族，掠奪當地資源，破壞當地生態。更有甚者，中共以消滅當地語言、宗教、文化、習俗等具有民族認同特性為目的，撕裂固有身分，強迫接受漢民族及中共之認同，採取系統性的同化政策。

自2016年陳全國調任「新疆維吾爾自治區黨委書記」後，更加肆無忌憚的擴大與強化所謂的「治疆」政策，在當地大規模設立「集中營」，系統性實施反人類罪及種族滅絕政策。

目前在民主與專制的對峙中，中國民主運動必須正視維吾爾、吐蕃、南蒙古等民族之要求以及政治訴求。因此籌辦雙方間的交流與對話活動。

維吾爾族—漢族國際網絡視頻研討會—4月25日舉辦

一、活動籌備組織：世界維吾爾代表大會

協辦組織：歐洲之聲

籌備小組：艾克林、廖天琪、迪里夏提、陳立群、吾爾開希、潘永忠。

二、網絡會議時間：

2021年4月25日，全球各地的具體時間：紐約時間：10:00點，美西時間：7:00點，柏林時間：16:00點，香港／台北時間：22:00點，澳洲時間：4月26日，2:00點，紐西蘭時間：4月26日，4:00點。

三、會議地址：Zoom網絡

4月23日（周五）提供會議鏈接。周日會議同時安排實況轉播，不發言的與會朋友，屆時可通過會議實況與會。

四、各地的聯絡人：

世維會聯絡人：迪里夏提，E-Mail：uyghur50@gmail.com

美加地區聯絡人：陳立群，E-Mail：qunli99@gmail.com

歐洲地區聯絡人：潘永忠，E-Mail：tianmu2050@googlemail.com

澳亞地區聯絡人：王進忠，E-Mail：wjzjp@sea.plala.or.jp

歡迎全球各界的朋友參與！