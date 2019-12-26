第二場總統政見會落幕，我們聽到的還是互嗆 : 「吃台灣人肉，喝台灣人血，大撈特撈、大貪特貪」；「坐在浴缸裡當作是大海」；「用一塊台灣民主史上從來沒有發生過的遮羞布200多公尺」；「難道媽祖、玄天上帝去對岸交流也要認定是共諜嗎？」我們看到的是各說各話，毫無討論空間。當然，這是辯論會，但即使辯論，雙方的論述應該多少也有一點真理的「含金量」可供聽眾玩味學習的；很不幸地，三人所論雖不離台灣事務，但因為急於證明對方是「草包」，所言少料，對思想饑饉的台灣庶民，幾無營養可以吸收。

台灣是民主國家？還是獨裁國家？

《反滲透法》在蔡英文的一聲令下，民進黨立委正忙著呢！務必使命必達，要在今年年底跳過任何討論會，逕付三讀。對於這個被稱為台灣「新戒嚴法」，影響兩岸交流至鉅，涉及國人身家安全及財產的法律，蔡英文居然導演要使它跳過立院公聽會、委員會的程序，如此粗暴地強渡關山；民進黨挾其多數，不讓各黨委員參贊一詞，台灣究竟是一個民主國家？還是一個獨裁國家呢？

甚麼是民主呢？一般人很容易就可以指出，民主事務至少涵蓋的內容包括言論自由、政務公開以及對領導人的權力限制措施等。 沒有這些條件，別說自己是民主國家。不過，這些條件也不全是死的，有很多壞的政客，他們會假藉各種不同的名義，以民主之名行獨裁之實，因此，各個國家在民主的這些方面的側重不同，也增加了探討這個問題的複雜性。因此，在簡單粗暴 的「民主」和「獨裁」二分法體系中，一個游走於兩者交界處的國家，可能今年被劃為了民主國家，而明年卻成了獨裁國家。台灣的政治大概一直都在這個光景上。

公民無法參與討論，就是獨裁

1989年，政治學家法蘭西斯•福山（Francis Fukuyama,1952-)發表了一篇著名的論文，提出自由民主制度代表了「歷史的終結」，這裡的「終結」並不意味著萬事休矣，而是因為世界在人類「最優秀」的政府體制上達成了共識，從此不再需要為此鬥爭，受其紛擾。福山的學說，一時蔚為流行，好像創造或發現了一種失傳的「失控的文化基因」：從他論文發表之後的數十年，許多個領域的學者都開始宣稱他們精通的其他事物也有了「終結」，比如自然、科學、信仰、貧窮、理性、人、律師、 疾病、自由市場和性。

當然，福山也遭到了許多評論家的批評，這些評論家時不時地宣稱「歷史還沒有終結」，他們說，民主制度本身倒像是正在退化為獨裁主義。歷史悲觀主義者一如既往地幸災樂禍，他們宣稱民主化進程的第三波浪潮已然臣服於暗流湧動、經濟衰退、腐敗、倒退或「大崩潰」。他們認為，民主化是自負的西方人想要強加給其他國家的東西，甚至認為只有獨裁主義才適合絕大多數人。這樣的辯論是引人入勝，並且有益真理的追求。即使辯論的每一個階段，雙方各擅勝場，國家的政體不斷改變，這也像「國家契約論」一樣，只要老百姓都公平辯論，與國家簽了「合約」，即使像北韓，他們怎麼活著，他國也無權說三道四。問題在於，公民有沒有理性討論的自由與權利，倘若如《反滲透法》，只有民進黨的主導，公民都無法參與討論，那就是獨裁。

公共事務的討論只發生在社交成熟的社會

公民都被允許參與公共事務的討論，並不一件很輕易獲得的權力，姑不論民主政治如何逐步的進展，公共事務的討論只會發生在社交生活成熟、充滿智慧的社會。這樣的社會不獨出現在人類的社會，也出現在鳥類、魚類等的社會與世界裡。不久前，人們都還以為鳥類根本不可能有這類社交能力。比方說，如果有人主張鳥類能夠思考其他鳥在想什麼，一定會被無情地嘲笑。但近些年來，這樣的觀點已經改變了。因為科學研究顯示，有一些鳥類的社會生活就像人類一樣複雜，而且要從事這 樣的社會行為，需要具備非常高等的心智慧力。

如何號召被你羞辱的人一起愛國家呢？

美國自然寫作獎得主的珍妮佛•阿克曼，在她的名著《鳥類的天賦》 (The Genius of Birds) (本書長踞亞馬遜生活科普類鳥類學第一名)書中指出 : 「許多種鳥類在社交方面十分活躍。牠們成群繁殖，一起洗澡、休息和覓食。牠們會偷聽、吵架、搞婚外情，也會欺騙和操控別的鳥。」「牠們會綁架，會離婚，有時會表現出強烈的正義感，也會給其他鳥類贈送禮物。牠們會用小樹枝、松蘿鐵蘭和棉紗碎 片玩拋接和拔河的遊戲。」「牠們會偷鄰居的東西，會提醒孩子遠離不速之客，會捉弄別的鳥，也會彼此分享。牠們會建立社交網絡，也會爭權奪位。牠們還會親吻、安慰對方，教導下一代，也會勒索自己的父母。遇到同類死亡時，牠們會通知其他鳥過來觀看，甚至還會因為親友的死亡而傷心。」

或許正因為鳥類的「德性」，也有負面不堪的一面，因此使牠們學習到，大家要活下來，就必須要趨吉避凶，更多地去爭取與人合作的可能與機會。「用一塊台灣民主史上從來沒有發生過的遮羞布200多公尺」這種話不知道哪個蠢人教說的？誰需要「遮羞布」呢？把滿街的人都說成裸體人，羞恥之人，即使罵人的成為領導人，這些裸體人，還是你的子民，以後你怎麼號召他們跟你一起努力，一起愛這個國家呢？對方的「老英」也沒好到哪兒，在她眼裡的韓流最好在她當選之後，統統移民到中國，眼不見為淨。

鳥類的社會，總體是寬容、合作、承擔的

對於大多數不識鳥音，不解鳥語的人來說，我們看了一輩子在我們生活圈中，與我們共享地球資源的鳥類，最多只有對上帝賜給牠們一身美麗的衣裳發出讚嘆。生態學家告訴我們，鳥類的社會，總體而言是一個彼此寬容、合作、懂得承擔責任，服從智者領導的社會。鳥類會通過華麗而協調的肢體語言或聲音，強化彼此之間的聯繫。「……雄鳥和雌鳥則會以很快的節奏合唱兩個交替的音節，而且二者配合得很好，聽起來就好像只有一隻鳥在唱歌。牠們的二重唱是一種複雜的聽覺上的探戈，需要二者高度配合才能完成。」「……牠們都知道自己在唱歌時所要負責的部分，但同時也會根據伴侶發出的聲音來決定該在什麼時候唱，如何唱等。這很像是雙方在交談，要進行如此默契的二重唱，牠們必須非常瞭解自己的伴侶，因此這或許顯示了牠們的關係之緊密，以及牠們對彼此的承諾。」

「一些群居的鳥類必須挑選社交物件，安撫對方的怒氣，並且避免和別的鳥類爭吵。同時，牠們也得密切注意其他鳥類的行為，以便決定自己要和牠們合作還是競爭，要和誰溝通，要向誰學習等。此外，牠們也必須能夠認得其他許多鳥類，掌握牠們的行動，回想這個或那個夥伴上次做了什麼事，並預測牠現在會怎麼做。由於許多鳥種在社交上所面臨的挑戰和靈長類相同，因此牠們的腦子或許也像我們一樣，具有能夠處理關係的構造。」

智識份子也選擇漠然不語

從近代歷史中，我們可以看出各國人民樂於遭受政府的殘酷對待嗎？有兩個最顯而易見的理由是，在一個非民主制國家，天高皇帝遠，老百姓忙著過日子，它們實在搞不清楚它的政府是不是民主；另外，即使人民心中普遍有對民主的訴求，但是為了避免牢獄之災或者殺身之禍，沒有人敢公開表達這種訴求。這兩種情況，似乎都不是台灣。

在白色恐怖的時代，台灣人知道自己是在蔣氏獨裁政權下生活；經過「鋤頭派」的台灣民主前輩披荊斬棘，流血流汗，好不容易台灣人享有了自由民主的生活；究竟怎麼了，台灣出了一群「鐮刀派」的政客，老百姓不知伊於胡底，竟將民主的名器，包括行政、立法、司法、監察權全交在他們手上，現在他們愛出甚麼法律來管我們，今天想到，明天就出鞘。最可怕、可惡的還不是這些帶頭的；而是吃他們頭路的6000個豬隊友，大家也都不聞草根之聲、不提建言、不傾聽討論。代表社會良心的智識份子也選擇漠然不語，當我們舉頭望著停憩在樹梢上的鳥兒，看到的當然只有牠們美麗的衣裳；不會看見牠們彼此寬容成全的社交能力及充滿智慧的社會。

（作者鄭春鴻明年春天將在松山社區大學開設一門課 「生命故事創作班」 ，有興趣的讀者可以進入課程介紹網頁了解。報名電洽松山社大02-27475431）