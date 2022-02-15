依自由時報2月15日A12版報導，〈出包法官擺爛曠職 不動如山／法官汰除、內控機制失靈？〉

法官如此損害司法形象，令人驚訝與失望，1995年民間司法改革基金會的成立，1999年全國司法改革會議，2017年全國司法改革國是會議的召開，其目的之一為建立值得人民信賴的司法，看樣子，又要落空了。

近日媒體報導，蘇建和案的一審承審法官（受命法官）湯美玉過世，該案經過了21年，最後於2012年8月31日得到平反。查該案一審的受命法官是湯美玉，剛從民事庭調過來，第一次辦刑事案件。

依2018年4月初版二刷《無彩青春》第28、29頁指出，湯法官決定要聽聽本案關鍵人物王文孝、王文忠兄弟的說法，在王文孝仍然堅稱蘇建和等三人「一樣罪有應得」，但王文忠的證詞卻出現大逆轉。王文忠對湯法官說，他沒有把風，蘇建和等三人也是冤枉的，他不知道哥哥為什麼要誣賴他們。



無彩青春。圖／陳逸南提供

又指出，在軍事法庭審理的時候，她（按即湯法官）曾經當庭質問為什麼要亂說有共犯，王文孝說，警察逼他供出共犯，否則就要拖他媽媽下水。湯法官問：「你的意思是說，他為了救你媽媽，所以拖你下水？」王文忠稱是，並強調那天軍事法庭有錄音為證（1992年1月7日筆錄）。四天之後，王文孝就被槍決了。蘇建和、劉秉郎、莊林勳三人永遠被剝奪了對質的權利。

如果心細的法官，充分保障被告的對質權利，該案不會形成冤案，也不會浪費了21年的司法資源。就如同《誰偷走了他們的青春》描述侯寬仁檢察官的違法濫權，造成了太極門冤案，迄今26年了，仍未完全平反，令人遺憾。台灣到何時才能建立值得人民信賴的司法，也引人深思。