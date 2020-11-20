加拿大眾議院最新通過一項強硬的涉華動議，要求總理杜魯道的自由黨政府對中國採取更強硬的措施，包括正式禁止在加拿大使用中國科技巨頭華為的5G技術。

在保守黨的推動下，各反對黨週三通過了一項不具有約束力的動議，要求政府在30天內決定是否允許華為為加拿大下一代5G無線網絡提供設備。

這份動議還表示，中國是加拿大利益和價值觀的一個威脅，要求政府在30天內提出一項計劃，以抵制中國旨在恐嚇居住在加拿大的中國公民的行動。

保守黨領袖奧圖爾（Erin O'Toole）表示：「我們督促自由黨政府最終挺起脊梁，並對華為參與加拿大5G做出決定。」

杜魯道政府暫緩對是否允許使用華為5G技術做決定。即使五眼聯盟的主要盟友-美國、英國、澳洲和新西蘭—都已經採取行動禁用華為。

杜魯道重申，政府正在等待情報機構的建議。

自中國近兩年前監禁加拿大人康明凱和斯帕弗，以報復華為高管孟晚舟被捕後，加拿大和中國的關係陷入低點。

加拿大安全情報局近日表示，中國經常動用臥底的國安官員和代理人，針對加拿大華人社區的成員，試圖讓異議人士噤聲，甚至還威脅要報復他們在中國的家人。

加拿大周三還在一份報告中點名中國、俄羅斯、伊朗和朝鮮是世界網絡犯罪的主要威脅。

中國則指責特朗普政府試圖通過針對孟晚舟來削弱華為，這讓加拿大處於世界最大兩個經濟體的糾紛之中。

美國表示，華為的設備可以為中國軍方提供情報信息，並敦促加拿大和西方盟友不要使用其技術，但華為拒絕這一指責。

中國駐加拿大發言人周四表示，華為「是一家自主發展的中國民營企業」，並「敦促加一些政客立即停止污衊抹黑中國、在涉華議題上搞政治操弄的錯誤行徑」。

華為加拿大副總裁韋爾希（Alykhan Velshi）在一份聲明中表示：「華為一直支持，而且將繼續支持，政府對潛在5G提供商的循證審查」。他還稱該公司「從未收到過」加拿大有關安全漏洞的投訴。