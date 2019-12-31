核能發電不是不能，世界上地廣人稀的國家可能可以，但是台灣地狹人稠，台灣不能賭一把！核廢料問題也無法解決！圖／取自核四廠維基百科

我年近半百，三十年一路走來持續堅定支持：

解嚴

開放媒體、黨禁、報禁

國會全面改選

省市長民選

廢除刑法100條

總統直接民選

建高鐵

建捷運

公投法

雖然當年都是少數，但現在沒有人反對！

保守勢力過去只會反對，永遠只會擋擋擋；他們現在是故意忘記？還是害怕想起來？

我幾乎永遠是歴史發展正確的一邊！現在的我支持同婚！反台灣的核能電廠！核能發電不是不能，世界上地廣人稀的國家可能可以，但是台灣地狹人稠，台灣不能賭一把！核廢料問題也無法解決！要產業升級轉型，發展低耗電低耗能產業！持續發展綠能，改善空污問題！支持台灣正名！支持台灣要走獨立自主自由民主的路！

鼓勵大家多多做愛，多生小孩；鼓勵大家結婚，不要反對別人結婚；過環保節能的生活，常存感恩之心！

人在福中要惜福

未來你們這些保守勢力跟上來的時候，一定也忘了現在就是你們在扯後腿的！

生於憂患，死於安樂；外無敵國外患者，國恆亡！台灣人可能自覺不夠幸福，但是從許多客觀評比之中，其實台灣人是幸福的！最有說服力的是由世界各國派駐台灣的朋友們的問卷調查，因為他們是親身實際體驗，不是統計數字比較而已！在旅台友人眼中，台灣常常名列前茅，醫療、治安、物價、美食、交通和生活便利性等，國際友人一致好評！

不分藍綠其實我們共同走過一段歲月，回顧過去，也展望未來！

（寫於2019-12-31）