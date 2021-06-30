香港在一年前開始實施《國家安全法》，至今住在香港的記者和捍衛自由人士至少有 10 人已遭港警根據該法逮捕並面臨無期徒刑。示意圖／無國界記者組織提供

北京一年前開始實施《國家安全法》，藉此合理化在香港進行多項打壓行動，其中包括拘留記者和關閉《蘋果日報》。無國界記者組織（RSF）呼籲民主國家加大力道對中國政權施壓，防止其摧毀香港所剩不多的新聞自由。

無國界記者組織指出，北京政權在2020年6月30日這天通過所謂的《國家安全法》。這部專門針對香港的法律，內文刻意寫得曖昧不明、包山包海，原意是用來打擊「恐怖活動」、「分裂國家」、「顛覆國家政權」或「勾結外國勢力」，這四種罪行在中國大陸最高可處死刑，而且常被用來對付記者。一年後，住在香港的記者和捍衛自由人士最大的恐懼成真，其中至少有 10 人已遭港警根據該法逮捕並面臨無期徒刑（見下方大事記）。

截至目前為止，其中4人仍受關押：《蘋果日報》創辦人暨2020年RSF新聞自由獎得主黎智英、該報主編羅偉光、壹傳媒行政總裁張劍虹、前立法會議員兼記者毛孟靜。這部張牙舞爪的法律也成為港府在6月底凍結《蘋果日報》金融資產，使其被迫停止營運的藉口。

東亞辦事處執行長艾瑋昂表示：「中國政權和香港政府實施《國安法》已經一年，藉此以看似合法的名義摧毀新聞自由、迫害他們視為眼中釘的記者和評論家。」他呼籲民主國家「加大力道向中國政權施壓，以終結其威權政策並確保新聞自由得以恢復；新聞自由是中華人民共和國憲法和香港基本法明文保障的權利。」

過去一年迫害香港新聞自由捍衛人士事件大事記

• 2020年6月30日：《國家安全法》生效。

• 2020年8月10 日：200 名警察突襲搜索《蘋果日報》總部，創辦人黎智英因涉嫌「勾結外國勢力」同時被捕，後來獲准交保。

• 2021年1月6日：警方以涉嫌「串謀顛覆國家政權罪」為由逮捕前《立場新聞》記者兼民運人士何桂藍，未獲保釋，仍在押待審。

• 2021年2月28日：前立法會議員暨新聞自由捍衛人士毛孟靜因涉嫌「串謀顛覆國家政權」遭拘留並被起訴，申請交保遭駁回。

• 2021年4月16日：《蘋果日報》創辦人黎智英二度因《國安法》遭起訴，罪名為「勾結外國勢力」，並以其他無關罪名被處一年兩個月有期徒刑。

• 2021年6月17日：警方再次突襲搜索《蘋果日報》並逮捕五名高層，港府隨後凍結《蘋果》資產，迫使其於一週後停止營運。

• 2021年6月23日：警方以「勾結外國勢力」為由逮捕《蘋果日報》社論主筆楊清奇（筆名李平），楊獲准交保。

• 2021年6月27日：警方以「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」為由逮捕《蘋果日報》的資深記者馮偉光，馮獲准交保。

無國界記者組織已向聯合國發出兩項緊急呼籲，敦促聯合國「採取一切必要措施」維護香港的新聞自由，並促成《蘋果日報》創辦人暨2020年RSF新聞自由獎得主黎智英立即獲釋。

香港過去曾是新聞自由的堡壘，在RSF世界新聞自由指數的排名從2002年的第18名下跌到2021年的第80名。中華人民共和國則在180個國家地區中排名第177。