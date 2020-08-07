8月7日，美國媒體國家脈動組織揭露，美國幾家報紙，紐時、彭博、CNN出資支持由中共清華大學傳播所，主辦的「全球財經記者英文碩士班」，這個財經記者碩士學業的研究，說穿了就是替中共培養可以滲透西方國家的記者，掛上美國媒體機構的名義，這些記者的另一個身分就是紅色特務。圖／民報合成

中共對台灣媒體網路的紅色滲透很厲害，很多媒體甚至大喇喇掛上「中字號」，仗著言論自由橫行天下，根本就是中共同路人，這種情況在美國、紐、澳、加拿大甚至歐洲國家也正在發生。

美國阻擋紅色記者

川普政府決定對60名簽證到期的紅色媒體記者，不給予延長加簽，這些媒體超過半數，已經被列入「中共代理人」名單上，更深入說，這些打著記者旗號的媒體人，根本就是中共大外宣之下，滲透美國的先鋒部隊，更是假訊息製造者，破壞美國自由民主制度的兇手，拒絕簽證，是美國最起碼的反抗而已，這項動作也顯示美國社會正在從長期紅色麻醉中覺醒，至於中共如何報復，已經不重要，因為「無國界記者組織」調查，中共國是對記者管制最嚴格的國家，外派記者可以離開才是福音。

被抨擊替中共守門的《紐約時報》，可能察覺美國的反共現象正在興起，前幾天主動撤下200多則由《中國日報》委託的報紙和網路置入性廣告，《紐約時報》被稱為遭受中共紅色滲透最嚴重的報紙之一，去年，《紐約時報》在國際全面指責中共對維吾爾族的人權迫害時，不置一詞，反而刊登一篇特稿，內容卻是吹捧新疆在中共治理下「反恐」有成，旅遊事業蒸蒸日上，完全背離事實，事後，《紐約時報》自稱這篇文章是付費「置入性行銷廣告」，付費者就是《中國日報》，《中國日報》長期擔任在美國進行大外宣的腳色，所謂大外宣，簡單說就是「花大錢買廣告」，進一步，就是收買支持共產黨的記者、主編，或者付費刊登置入文章，吹捧共產黨，從2015年以來，《中國日報》在幾家大報紙，《紐約時報》、《華盛頓郵報》、《華爾街日報》、《芝加哥論壇報》、《洛杉磯時報》，一共撒下6億美元之多，每一家多賺了數百萬美金，這些置入文章或廣告，也是形成美國對中共發生好感的主要因素，如果不是「武漢瘟疫」發生，扭轉了整個社會態度，美國幾乎已經被紅色認知作戰打敗，心理不反共，最終就是被中共統治，所以，今天川普所面臨的問題，最主要還是如何杜絕紅色滲透的破口。

美國發現40年來對中國交流，完全不對等，美國人可以自由登上掏寶購物網，但是，中國人無法登上「亞馬遜」購物，美國人可以自由閱讀《中國日報》、《人民日報》，收看央視，但是，中國人聽「美國之音」廣播，還會被抓到黑牢裡，這樣的交流相當諷刺，結局是美國無法改變中共，反過來看，美國人被中共洗腦了。

大學也被紅色滲透

大學被紅色滲透更嚴重，8月7日，美國媒體國家脈動組織揭露，美國幾家報紙，紐時、彭博、CNN出資支持由中共清華大學傳播所，主辦的「全球財經記者英文碩士班」，這個財經記者碩士學業的研究，說穿了就是替中共培養可以滲透西方國家的記者，掛上美國媒體機構的名義，滲透西方國家更容易，眾所皆知，中共所培養的記者必需姓黨，這些記者的另一個身分就是紅色特務。

但是更諷刺還不只這些紅色滲透活動，中共長期以來提供研究資金給美國知名大學，以及長春藤聯盟各校，包括哈佛、耶魯、芝加哥大學、德拉瓦大學，交換條件就是索取研究成果，所以，美國科技會快速落入中共手上，這是主要原因。

目前共和黨參議員科莫、喬丹、福克斯組成一個監督委員會，已經要求這幾個涉及向中共拿錢的大學必須立即誠實申報，之所以會引發國會關心，是來自一篇哈佛大學的民意調查，這項調查指稱中國人有9成3支持中共的治國方法，先不說，民調樣本是如何取得，如果對象是海外中國人，恐怕也無法真實代表中國人，如果是從境內抽樣調查，那麼受訪者是否有說話自由，恐怕還很難講，再說，中共是一個集權國家，受訪者如何說出真相，而不怕被迫害，這才是左右民調真實性原因，因此哈佛大學被譏諷，「拿了錢捍衛中共政權」，知識份子人格淪喪。

沒有真實就無法感人，最近看了一部電影《極地重生》，描寫1945年戰後，一名被蘇共俘虜的德軍，被放逐到14,000公里外的西伯利亞最東邊的礦區，靠著堅強毅力，突破低溫和飢餓，成功逃亡回到德國，因為故事真實，所以感人。

今天，中共花大錢搞大外宣，立意良好，本來想要把中國故事說好，但是，真實的大洪災不報導，經濟困頓不講，瘟疫不敢說，說來說去，全是假話，用假話只能欺騙，無法感動人，所以大外宣注定失敗，終於弄到今天「天下圍攻」的困境。