無法理解為什麼「病毒」、「肺炎」碰到「中國」就不能叫「中國病毒」或「中國肺炎」？或這是歧視嗎？叫「中國肺炎」是一目瞭然及國際的慣例！扯了一大堆名字，只會增加混淆、模糊焦點！圖／取自中國政府網

這個中國「武漢肺炎」的新冠狀病毒非常嚴重地肆虐了幾乎全世界，目前被染疫的國家幾乎囊括全球約有190多個，其中如義大利、西班牙、美國、法國、德國、伊朗、英國等...極為慘重，目前世界確診人數已經超過120萬人，死亡人數已經超過6萬4千人，還在增加中，搞得世界上，人心惶惶，全球經濟已經停滯蕭條，中國不只隱匿了疫情一個多月，還掌控了整個WHO，而中國與WHO也一起狼狽為奸來隱瞞並誤導了世界，將這新病毒視為一般冠性或類似流感的病毒，因此造成了一發難以收拾的大災難！

首先，宛如中國傀儡的世衛組織(WHO) 秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)為了幫中國除污名化，於2月11日將這「武漢肺炎」的名稱統一為「COVID-19」(新冠病毒19)，而中國還要試圖將這病毒大甩鍋給外國，首先將病毒源頭誣賴給美國(爾後，再甩毒鍋給義大利)，因此激怒了美國川普總統，甚至直呼「Chinese Virus」-「中國病毒」或「中華病毒」! 況且美國目前確診已經超過31萬人，躍居世界第一位，及死亡也超過8千人(還在增加中)！

大量搜購口罩防疫裝備 中共1月即知疫情嚴重

但這惡毒之源的中國，根據《紐約時報》日前報導，中國在1月時疫情嚴峻的5個星期內，大量進口了20億個口罩，相當全球兩個半月的產量。此外，中國還進口了4億套防護用品，包括從醫用護目鏡到針對生物或病毒危害的防護裝備。由此看來，中共極有可能在1月份就知道疫情有多麼嚴重了。

但中國在自身疫情稍微緩和平靜時 (而中國疫情的事實真相究竟是如何呢？世界上沒有人清楚！)，牠不只做大內宣，號稱中國是抗疫防疫的典範，甚至是世界疫情最安全的地方，更猛做大外宣，並以「抗疫的救世主」自居，聲明在積極進行援助世界各國抗疫及醫療物質，結果大都是一些中國製的劣質品，如病毒測驗的準確率只有20 至30 %、口罩無法密合、測額前的溫度計不準等..，甚至還從中牟取暴利！中國很明顯地在操作放毒及解毒的兩面手法，企圖製造「天下大亂，形勢大好」的良機，趁機模糊焦點以企圖洗刷這「中國病毒」所造成全球如此嚴重甚至是毀滅性的罪行，但無論如何，牠再怎麼陰謀詭計，終究難逃這「中國肺炎」的實際來源及對整個世界的重大危害！

最近，在台灣民進黨的新系大老洪其昌及主張「大膽西進中國」的許信良，他們只是典型的「中國利益」政客，及前不久一些蛋頭學者們（註：延伸閱讀），他們出來呼籲或連署希望台灣政府勿用「武漢肺炎」這歧視的字眼，應該改用世衛組織所宣佈的「COVID-19 或 新冠病毒-19」，這些都是假慈悲假道德或「唯利是圖」的學者或政客們，那麼對於中國無所不用其極地要置台灣政府及人民於死地時，他們怎麼都不吭聲呢？

我們也在媒體及網路上看到一些人在替「中國人民」打抱不平，呼籲大家不要將「中國人民」跟「中共」畫上等號？所以應該叫「中共肺炎(病毒)」或「中國共產黨病毒(肺炎)」或「Chinese Communist Party (CCP) Virus - CCP 病毒(或肺炎)」!

就如同我們稱呼「美國」，但像其在野的反對黨 - 民主黨，他們討厭共和黨尤其是川普總統，他們會說應該叫「美共」(美國共和黨)？因為共和黨不配代表美國嗎？因此我們講「美國」通常是指「美國政府」！就如同我們講的「中國」就是指現在的共產黨政權，即「中共」啊！

因此，中共就是中國，中國即是中共，按照往例應該稱「中國肺炎」(或「中國病毒」），如德國麻疹、日本腦炎、西班牙流感！我們無法理解為什麼「病毒」、「肺炎」碰到「中國」就不能叫「中國病毒」或「中國肺炎」呢？或這是歧視嗎？叫「中國肺炎」是一目瞭然及國際的慣例！扯了一大堆名字，只會增加混淆、模糊焦點吧！

「中國肺炎」浩劫，猶如第三次世界大戰

我們更要注意及清楚的是，在中共的獨裁專制下，敎育中國人民「八國聯軍及日本侵華」的深仇大恨，及宣揚「中華民族的偉大復興」及「中國一定強」的「中國夢」，在這偉大「中國夢」的大義凜然洗腦下，中國人民即使在海外應該也有90%以上，他們心中是仇視甚至欲報復歐、美、日：如在2012年8月，由於日本提出釣魚台國有政策後，全中國如火如荼地掀起了反日示威活動，到處砸毀日本車子、貨品及暴力騷亂日本企業及商店，而最近，你是否有看到中國境內的人民竟然在鑼鼓舞獅地慶賀美國現在是「中國肺炎」的世界第一名嗎？除了中國政府大量採購外，多少的海外中國人尤其是在今年1月至2月的2個月裡，在世界各地大量搜購口罩、醫護用品、消毒劑及消毒紙巾等，尤其是口罩，不是寄回中國，就是囤貨再以高價出售，甚至還有中國大媽在美國大肆收購口罩時，還洋洋得意地説：要讓美國人買不到口罩；致使現在全世界的醫療保護品都在缺貨，使得「中國肺炎」毒害更加慘重！

而中國政府及人民更仇視台灣(尤其是民進黨或是台灣成為國家及走向國際之路)，時時刻刻對台灣人民施加「毒害、文攻、武嚇」，及不給予任何一點點國際的空間：即使是那「保健衞生」基本人權的WHO 等... 重重的威脅，更要置台灣政府與人民於死地啊！大家清醒清醒吧！對於要置於你死地的敵人慈悲，就是對自己殘忍啊！

不要再假慈悲、假道德、假清高地説「中國肺炎」或「中國病毒」，甚至是只用地名的「武漢肺炎」是歧視啊！況且這也只是延用過去國際的慣例！否則此次歐美人民遭受「中國肺炎」毒害而病亡如此的悽慘，及中國三不五時毒害恐嚇台灣政府及人民而將置於死地時，中國的共產黨或人民真的會憐憫或是甚至會還給世人尤其是歐美及台灣人民一個公道嗎？大家醒醒吧！

放毒的中國，這沒有人性、人道而邪惡士匪政權的上述耍賴殘暴行為，中國不僅傷害自己無辜無知的人民及殘害世界各國人民的力道不只是幾千倍甚至千萬倍於這語言上及虛實的「歧視」？不是嗎？

這次「中國肺炎」所造成的大災難，猶如一個無形的第三次世界大戰，緣由始於中國的「極權專制」、「民族主義」及「虛偽欺騙」，我們相信在這場「浩刧」平靜之後，也必將喚醒了世界尤其是歐洲、美、日、韓、澳、紐、印各國及世人要如何去遏止「獨裁欺騙」及「重權重利」的體制及罪惡，並且團結互助合作走向「民主文明」及「健康安全」的世界共識，以減少或遏止人類的另一次「浩劫」！

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