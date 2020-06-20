教會建築：西式為主

宜蘭市之教會建築起源於1880年代加拿大長老教會至宜蘭傳教而設，初始之傳教對象僅為平埔族（噶瑪蘭人），故除三結仔街教會（今宜蘭市新民路宜蘭基督教長老教會）外，教會建築多設於郊區平埔族社群中。至日治時期增加了由日本傳來設於城內之日本聖公會及日本聖教會，此時傳教之對象包含有平埔族人、漢人及內地人（日本人），尤以日人為主。

戰後各地教會均至宜蘭宣教，信徒除了平埔族及漢人外，並擴大至山區之泰雅族，至此每一鄉鎮均設有教會，教會建築之發展盛況空前，至今教會建築多已改建。

教會建築除了因地制宜採用當地材料（如土、木、竹造及茅頂）外，在形式上仍以洋式為主（佔78％）、華式為次（佔22％），並以茅頂為主要屋頂形式（佔87％）。而代表教會建築之尖塔與十字架則僅見於經費較充裕之三結仔街教會中。

法蒂瑪（Fatima）天主堂

每一回經過宜蘭市聖後街164號，總不瞭解這法蒂瑪三個字是何意義？經探訪來宜蘭十多年的神父，才明白法蒂瑪是歐洲葡萄牙的一個地名（Fatima, meaning "beautiful " with a heart）。天主福音傳到台灣宜蘭來，深信法蒂瑪奇蹟的神父與信徒們，便將聖後街的天主堂命名為：「法蒂瑪天主堂」。於是聖後街天主堂，泰山路天主堂，民權新路天主堂，在宜蘭市鼎足而三。



宜蘭市法蒂瑪天主堂外觀。圖／李界木提供



宜蘭市聖若瑟天主堂（蘭市泰山路95號）。圖／李界木提供



民權新路天主堂。圖／李界木提供



台灣基督長老教會宜蘭教會。圖／李界木提供



台灣基督長老教會 蘭陽教會。圖／李界木提供



基督徒宜蘭禮拜堂（宜蘭浸信會）：創立於1949年，原名「宜蘭國語禮拜堂」。圖／李界木提供



基督徒宜蘭禮拜堂（宜蘭浸信會）：復興路巷內。圖／李界木提供

聖愛堂

聖愛堂是三合一的教會，結合龍潭慕恩堂、宜蘭福音堂、宜蘭聖道堂等三個往來密切、堂址相近、同屬中國基督教信義會的堂會；爲了使信徒力量更集中，教會資源更豐富，有利於福音事工的發展，於2002合併為聖愛堂。即是聖潔蒙愛的教會彰顯神愛的教會。他們的信仰：確信聖父、聖子、聖靈為三位一體的獨一真神，聖經是信仰和生活的唯一準則。教會雖隸屬宜蘭市，但會友卻來自四面八方，從冬山、三星、員山、宜蘭、壯圍、礁溪等鄉鎮都有。



力行路的聖愛堂。圖／李界木提供



宜蘭復興教會。圖／李界木提供



真耶穌教會。圖／李界木提供



宜蘭市教會。圖／李界木提供

日式神道建築及其他宗教

日式神道建築包含神社及日式寺院，其中神社為表現傳統日本建築色彩之主要類型，宜蘭市之神社除了宜蘭神社外，尚有其它位於無線電信所、專賣局宜蘭出張所及農林學校等內之小型神社。寺院建築之變遷極大，例如昔日之蘭陽寺在戰後後拆除改建為調查站（後為環保局，現為地政事務所），往日風華已然不存。



中華電信宜蘭營運處後方土地公廟旁的小型鳥居（屬於神明鳥居）。圖／李界木提供



昔日之蘭陽寺原址。圖／李界木提供



一貫道：宜蘭天庭道院。圖／李界木提供



1992年成立『忠恕學院宜蘭分部』，直到2001年『天庭道院』落成，才將整合班與忠恕學院宜蘭分部轉移至『天庭道院』。圖／李界木提供