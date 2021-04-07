蔡英文總統2011年4月3日在彰化芳苑反國光石化的餐會中簽署了拒絕國光石化的承諾書。圖／擷自公共電視新聞影片

2011年4月3日，我們在彰化縣西南角的偏鄉芳苑，舉辦了一場反對在大城鄉設置國光石化區的萬人餐會。我們非常榮幸、也非常高興，當年蔡總統以「民進黨總統初選候選人」的身份，參加了這一場餐會。不僅公開演講認同我們「顧健康、反空污、反國光石化」的訴求，最重要的是蔡總統毅然決然，當下立即簽署了承諾書。

蔡總統跟我說，這是她人生簽署的第一張承諾書：「顧健康、反空污、反國光石化」，給了彰化縣醫療界聯盟。

我們很欣慰，這十年來，與肺癌發生最相關的空污因子（細懸浮微粒，PM2.5）濃度，逐年下降，包括蔡總統第一任的四年（2016～2020）。但是，長期監測PM2.5的彰醫盟，發現蔡總統第二任初始的2021年第一季，PM2.5竟然又以20％驚人的高成長率，回升到2018年第一季的濃度（25微克／立方米），而令人憂心的是，這三個月來月月升高的趨勢。

有鑑於此，彰醫盟在感謝蔡總統上任以來，對空污防制的種種努力成效之餘，特別在蔡總統支持本會「顧健康、反空污」理念和行動，簽署承諾書十週年的前夕，善意提醒蔡總統初衷不忘，敦請繼續和加強空污防制。



我國最近十年的PM2.5濃度及其成長率。圖／作者提供