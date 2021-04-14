美中衝突越演越烈，二戰後，已經退出亞洲的歐洲國家，也面臨選邊站，美國無須正面壓迫，局勢自然形成，本來採取事不關己，兩不得罪的歐盟，被《德國商報》指稱為過於天真，目前，歐盟敏感神經也已經被挑動，不得不對亞洲重新看待，歐盟已經變成美中兩國希望爭取的籌碼。

歐盟無法退出亞洲

歐盟再度面對亞洲，這裡是歷史上的殖民地，英國退出亞洲後，緬甸改革受挫，再度陷入內戰漩渦，香港則回到威權共產體制，讓英國相當受挫，使歐洲正視亞洲的另一個原因是台灣，台灣防疫成功，擋住老共的病毒滲透，二來，台灣高科技半導體已經無法被忽略，如同義大利媒體所寫，「世界需要台灣」，因此，台灣地位無形中提高很多，引起歐洲注意，這一次，太魯閣號出車禍的死亡事件，80幾國的領袖來慰問，創下歷史上台灣被關注的最高程度，其中歐盟國家就有20幾國領袖來函慰問。

4月初，中共大肆宣傳一輛中歐專門貿易列車，從新疆載滿中國製商品進入中亞，這輛貿易列車的終點站就是德國，中共有意藉著這個宣傳告訴歐盟，你們所吃所用，都需要中國供應，這句話確實是殘酷的真實，蘇共倒台之後，華沙集團一一走向民主，但是，東歐諸國卻是行進艱難，基督教世界和穆斯林融合困難，經濟表現也有很多差異，蘇共崩解後，東歐國家物質缺乏，取代共產黨鬼魂蒞臨者就是中共，中國單幫客成為小型民生經濟救星，靠著偽裝的資本主義，中共以低廉的物品再一次綁架這幾個國家，如今已經壯大到可以傾城傾國，甚至連中立國瑞士，也被老共綑綁，每一年6月，瑞士有中國節慶祝日，歡迎絡繹不絕的中國旅客帶來財源。

4月初，因為新疆人權問題，瑞士剛剛發布對中共強硬的修正政策，隨即遭到老共攻擊，網軍和假訊息傳播蘇黎世，瑞士聯邦感到困擾壓力，針對歐盟國家所面臨的中立選擇，《德國商報》這篇文章，值得推薦。

這篇文章登於4月10日，標題就是，〈面對價值觀的衝突，中立不是正確選擇〉，文章開場白就是老共侵略台灣的動作頻頻，老共對內部人民進行資訊封鎖，但是卻利用西方的自由媒體，收買媒體巨人，對歐美國家進行認知作戰，對老共來說，美中衝突會進入延長賽，老共不怕老美，卻害怕歐盟捲入，如果歐盟向美國傾斜，老共這盤武力擴張，入侵台灣大戲肯定完蛋，反過來看，只要歐盟保持中立，老共就有勝算，意思就是，老共一旦發動侵略台灣戰爭，不管是否拿下台灣，西方國家肯定會對中共經濟制裁，但是，歐盟如果不加入，那麼老共就有另一扇窗可以呼吸，不至於完全閉關自守。

《德國商報》分析，老共確實有動用武力，入侵台灣的準備，因為老共對內開始緊縮，打擊資本主義愛好者，包含馬雲、騰訊，都是清洗目標，其次，老共開始拋棄美金，這一步好像企圖建構人民幣國際化，其實是為了自保的手段，一旦美中脫鉤，老共可以把傷害降到最低。

老共在歐洲欺負小國

北歐國家本來置身事外，對老共入侵台灣的計畫最無感，但是，因為維吾爾人權問題，瑞典槓上老共，中共駐瑞典外交大使居然以文章痛罵瑞典記者，抵制瑞典產品，引起瑞典民間團體憤怒，要求把中共大使驅逐出境，但是歐洲抗中並不同調，第一時間，匈牙利卻不願意指責老共，認為老共迫害維吾爾族，不關歐洲社會的事情，還出面替老共緩頰。

歐盟以德國為老大，因為經濟實力最強，所以，中共大使就不太敢在德國耀武揚威，親共的梅克爾下台前，老共在歐盟或許還有人撐腰，可是梅克爾下台，最可能接替位置的是基民黨拉榭特，拉榭特保守中立派，他曾經被批判對中國態度軟弱，德國未來走向還很難料。

梅克爾年輕時來自東德，他的意識形態偏向社會主義，為了經濟，對老共發出善意，這一點可以理解，外國觀察家認為，德國持續是歐盟龍頭，如果德國靠攏美國，這才是中共的致命傷。



2021.3.22，歐盟27國的外長會議通過了對中國進行制裁。圖／擷自FRANCE 24 English