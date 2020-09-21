《中國悄悄佔領全世界》由西班牙《世界日報》記者胡安賈樂德納（Juan Pablo Cardenal）（右）和「法新社」駐北京記者埃里維托（Heriberto Araújo）（左）兩人合著，2013年11月中文版發行。圖／擷自博客來網站，網路、民報合成

美國學者包爾丁最近的研究報告說，深圳振華數據公司掌控全球240萬重要人物的資料，包含個人機密隱私，從政客到企業家，甚至藝人，台灣就有2900位上榜，這家公司和中共解放軍淵源很深，不用懷疑，這些資料是中共對全世界進行超限戰的有利基礎。

台灣調查局說，每個月，來自中共網軍的網路攻擊3000萬次，中共軍機越過海峽中線，挑釁恐嚇台灣，根本已經到達「準戰爭狀態」，但是台灣必須隱忍。

理解現代戰爭沒有煙硝，就知道中共對全球的攻擊，早已展開十年，而自由世界對中共法西斯的綏靖政策，也終於走到終點。

現在覺醒太慢了

「武漢瘟疫」的蔓延，是重要轉捩點，中共以疫圖謀全世界，野心曝光，目前歐盟國家的覺醒，包含親中的德國、義大利，紛紛砲口轉向，對準中共，已經替紅色中共納粹敲起喪鐘。王毅到歐洲，以為可以挾經濟號令歐洲，才發現風向變了，中共面臨末日到來，絕地的反撲也勢必更加瘋狂冷酷，所以美軍超前準備，陳兵台海，防止中共軍隊蠢動冒進。

美國對中共極限施壓之下，中共重新鎖國的時刻，隨時會到來，而整個國際社會正在觀察，全球反中，對中共紅色入侵的抵抗，是否已經太遲。

所謂遲來的抵抗，所指的就是西方國家早在十年前就知道，民主和極權無法並存，但是，基於經濟的利益，對這種意識型態的強烈衝突，故意視而不見，如今才發現，養虎貽患的苦果，中共通常宣稱的國際社會因為合作得到雙贏，其實不是互利共存，而是中共贏兩次。

2010年，西班牙《世界日報》記者胡安賈樂德納（Juan Pablo Cardenal）和「法新社」駐北京記者埃里維托（Heriberto Araújo）兩人，已經在聯合書寫的作品揭露中共對全世界的大陰謀，這本書的名稱叫做《中國悄悄佔領全世界》，十年之後，美國對中共奴隸維吾爾族人，強制集中營勞動，所輸出的棉花，才開始設限，其實，中共利用被關押的維吾爾族以及監獄囚犯的低報酬勞工，製成的產品輸出到全世界，已經不是始於今天，包含聖誕燈具、萬聖節的禮物，西方國家貪戀物質便宜，忽略其中的罪惡，本身也是共犯。

這本書也揭露設立在甘肅的台資企業「蘭州正林農墾食品公司」銷售到全世界的AAA級大瓜子，這些成品的製造方法是利用一萬名囚犯，在冬天的露天場所，用手指一片一片去除瓜殼，獲得瓜子產品，很多犯人在工作中手指出血，無法休息，血滴落在瓜片子上面，可以說是血汗瓜子。

2000年，美國把中國引進世貿組織，給中共機會，藉由全球化使中國變成世界工廠，大量資金湧入中國，八年後，中共以北京奧運會的成功，洗白二十年前天安門的屠殺罪惡記憶，這一年，美國金融風暴，中共倖免於難，而且搖身一變成為世界救世主，中共認為馬克思主義比資本主義更優秀，2009年，胡錦濤踏進白宮，歐巴馬向胡錦濤提議組成2G國家，美中兩國共同處理全球事務，卻被胡錦濤拒絕，胡錦濤內心認為，中共已經羽翼豐滿，自己可以掌控世界，何必和美國共享。

中共用十年占領世界

胡安的調查，就以西班牙製鞋工業開始，西班牙的鞋業可以養活百萬人，工廠集中在克倫西亞第三大城埃爾切，這裡有歐洲鞋子城名號，但是，隨著中國崛起，大量溫州人藉著西伯利亞鐵路，從東歐轉進南歐，很短時間就在埃爾切建構出中國鞋子倉儲以及加工廠，來自中國的鞋子，比西班牙本地便宜五歐元，沒有多久，西班牙製鞋工人紛紛失業，義大利的成衣業，也是被中共用同樣手法打敗，胡安說，不公平的地方在於中國是極權國家，工人的工資被強制壓迫在最低的水平，自由歐洲根本無法競爭，很快的，歐洲製造業就被中國一一攻破了。

打擊歐洲傳統產業，再用資金拿下歐洲重要港口，希臘、義大利同為中共獵物，現在，中共的紅色擴張更遠達非洲、中東，中共的龐大資金，超過世界銀行，讓這些合作國家變成中共的掌中物，甘願接受中共的驅使。

胡安的書是真實的田野調查，把中共紅色擴張的地區國家顯現出來，中共表面是協助這些國家開發，但是，惡劣的工程品質，危及當地人民，債務的沉重使國家破產，以及生態破壞，無法回復。

我把1974年鄧小平在聯合國的發言，作為文章的終結，鄧小平說：「中國現在不是，將來也不是超級大國，如果中國有一天變了顏色，變成超級大國，稱霸世界，到處欺負人家，侵略人家，剝削人家，那麼，世界人民就應該揭露他，反對他，並且和中國人民一起打倒他。」

現在，鄧小平的話在習近平手中實現，全世界正在抵抗中國，看起來，只是抵抗還不夠，應該是打倒他的時候了。



1974年鄧小平（左）在聯合國說：「......如果中國有一天變了顏色，變成超級大國，稱霸世界，到處欺負人家，侵略人家，剝削人家，那麼，世界人民就應該揭露他，反對他，並且和中國人民一起打倒他。」圖／擷自維基百科，博客來網站，民報合成