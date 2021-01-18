王策走了，2021年1月4日下午1點他因病在西班牙瓦倫西亞（Valencia）於世長辭，享年不足72歲。

王策真不該走，他還年輕。王策的一生似乎就是為了實現中國共和而生，用他自己的話來說：「孫先生尚未實現的夢想，就有待於我們這些同他有緣的後人去繼續努力奮鬥，最終結出一個新的『共和國』之果來，以圓孫中山先生的那個夢。」

不知是王策自己執著與刻意的安排，還是冥冥之中的人生定數，他的生命軌跡，好似沿著孫先生的足跡一路走來：畢業於廣州中山大學，該校與黃埔軍校同時於1924年由孫逸仙創辦，是孫先生推行民主革命「一文一武」的兩個基地。王策曾說：「在校四年，每天都從孫先生的銅像前經過……有一種被他伸手觸摸的感悟。」

1983年底，王策赴西班牙留學，聽說王炳章發起了民主運動，特意托朋友從香港買了《爭鳴》雜誌，從《中國之春》的廣告上，取得王炳章的聯繫，他不僅立即加入中國民聯，也即時建立了民聯在西班牙的聯絡站。1985年王策轉赴洛杉磯，在那里完成第二個碩士學位，隨即又去了檀香山的夏威夷大學，修完了他的政治學博士學位。孫中山當年也是在檀香山先後就讀於英美教會所辦的兩所書院，並於1894年6月，到天津上書李鴻章，要求政治改革，未被接納，於是返回檀香山決心革命。

一百年後的1998年10月，王策從西班牙回國，上書中共中央：《中國三十年的政治改革方案》，建議中央進行政治改革。旋即在杭州被中共警方逮捕。王策妻子唐絢中在〈念丈夫王策〉一文中回憶道：「法官問王策，民聯陣—自民黨的組織宗旨是什麽？王策不疾不徐，朗聲應道：『結束一黨專政』。……王策義無反顧地走上了不歸路……」王策被判處有期徒刑四年，獲釋後定居西班牙。



左起：田牧、萬潤南、王策。圖／田牧提供

王策博士曾任中國民聯「二大」和「三大」的總部委員、中國自由民主黨主席、中國基督教民主同盟主席、中國民聯陣——自民黨主席。2011年，他發表《新共和宣言》，2012年發起組建中國共和黨，2014年3月中國共和黨正式成立，王策博士擔任第一屆、第二屆中國共和黨主席。



王策（左3）與李力（右2）等中國共和黨元老們的創黨合影。圖／田牧提供

王策為人溫厚謙和，除了關心家國命運，著書立傳，也對文化藝術多所愛好，曾經營古董行業。多年來他積極投入民運工作，積勞成疾，終於病倒。他倒在致力於中國民主化的征途上。王策為民主運動獻身的精神，與江河同在，與日月同輝！中國民運失去了一位志士同仁朋友兄弟，朋友們紛紛建言，舉行全球網絡追思會，讓朋友們共同為王策博士送行！讓王策永遠留在人們心裡與記憶中……



王策題詩：「群賢今日聚香江，五四百年未敢忘。民主尚悲遭踐踏，自由不見得張揚。斯文掃地嗟何及，道德淪喪嘆滅亡。還望諸公重抖擻，再揮椽筆創輝煌！」祝賀獨立中文筆會召開2019年會暨「五四百年文化研討會」，王策敬題。圖／田牧存字提供

茲定於2021年1月24日，全球各地的具體時間：紐約：10:00點，美西：7:00，柏林：16:00點，香港與臺北：22:00點，澳洲時間：25日， 2:00點，紐西蘭時間：25日，4:00點。



王策。圖／田牧提供

出席追思會的有：

魏京生、萬潤南、林培瑞、謝志偉、王丹、廖天琪、胡平、席海明、迪里夏提、洛桑尼瑪、王軍濤、蘇曉康、陳奎德、曾建元、薛伟、汪岷、吕京花、李恒青、陈维健、黃慈萍、王國興、唐元雋、梁友燦、王進忠、李力、朱光、陳立群、蔡詠梅、黃元璋、長平、劉燕子、劉偉民、潘永忠、林樵清、鄭源、王涵萬等。

來函來電表達致哀的有：

牧野聖修、嚴家其、高臯、茉莉、邵江等。

歡迎民運界朋友參加！

美加地區聯絡人：唐元隽，E-Mail： yuanjunusa@gmail.com

歐亞地區聯絡人：潘永忠，E-Mail： tianmu2050@googlemail.com