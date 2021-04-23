太魯閣號事故後，台鐵改革聲浪再起。台鐵局新局長杜微在立法院表示，希望凍漲廿五年票價合理調整，但遭新任交通部長王國材打臉「這並非改革優先選項」。王國材說，台鐵將分三個階段改革，先是運工機電地區整合，二是解決財務，最後企業化，目標三年內走向企業化，改革沒成功會自己離開。王國材的說詞真的太奇妙，三年後他本來就該離開，難道蔡英文還有第三任？

官方根本就是診斷錯誤，認為毛病出在基層，因而從基層開刀。基層人員依循國家考試進了台鐵，當然期待前途與一般公務人員一樣，現在拿他們開刀，反彈是必然的。對於王國材立下「三年內走向企業化目標」的軍令狀，鐵道學會認為，工會怕痛、怕改變、怕影響自身權益，交通部必須意識到最壞狀況就是台鐵工會可能用罷工當威脅，屆時要怎麼解決必須仔細考量。

一般人稱缺乏全面改革的措施為「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，事實上還有更嚴重的就是「頭痛醫腳」，根本就是醫錯了地方。依官方的陳述，往基層開刀就可以解決問題，忽略了台鐵的病灶在於「頭」，不是「腳」，是從高層開始腐化，延伸到基層，現在卻要基層改革起，真是奇怪。五十年前有一齣《故都春夢》的電影，其中有一段劇情，張大帥要手下打電話阻止火車開出，此場景用在今日的台鐵，「雖不中，也不遠也」。

台鐵績效不佳 根源出在腐化政權

若大家不健忘的話，馬英九剛上任時，與花蓮地方父老座談，有人反映，春節時買不到火車票，馬英九回答，「買不到火車票找我呀！」一般人聽到這消息都為馬英九捏一把冷汗，因為在大假日期間，花蓮火車票一開始賣，立即秒殺，就算馬英九要加開火車也不可能，因為鐵路不像公路，車輛可以無限制的增加。然而更讓人感到意外的，買不到車票的人，打電話到總統府，真的買到了，車票都已經秒殺，總統府哪來車票？

太魯閣號事故發生後，專案人員發現持站票者災情最為慘重，因而建議台鐵不要再販售站票。持這種說法的人，應該很少搭台鐵的車子。果真不販售站票，台鐵恐怕要拖者空車廂跑。以前有一段期間，筆者一星期有五天搭台鐵的車子，常因沒有座位而買了站票，可是從未站過，因為空位還很多，這真是活見鬼，既然空位很多，為何買不到有座位的票，這就是腐化政權的衍生物。

台鐵因應公務人員出差而販售公務票，事實上是留給腐化政權的「特權票」，既然官方都保有「特權票」，鐵路局各級主官當然也要享受特權。官方的「特權票」在開車前會釋出，倒是鐵路局內部的「特權票」來不及釋出，因為特權太多，因而造成空位一大堆，卻買不到車票，像這種單位若能賺錢，真的「老天無眼」。

台鐵績效不佳，根源出在腐化政權，官方卻磨刀霍霍的對著基層，真的「頭痛醫腳」。腐化政權所生成的蛆在台鐵生長，應該去治療腐化，若是腐化沒有治療，在下游除蛆乃毫無意義。政壇的特權先消除，再來台鐵療傷才有功效。



太魯閣號事故後，要求台鐵改革聲浪再起。示意圖／HUICHING