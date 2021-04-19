一、中國軍機不斷擾台，為何台股卻屢創新高

在美中新冷戰架構漸漸明朗化的這個時期，台灣的經濟成長已是明顯可見，股票市場更是突破17000點以上，如果要找出其中原因，其實並不困難，例如：因為美中冷戰當中，台灣選邊站，積極加入新的供應鏈當中，台商不斷回流；台灣防疫成功，使台灣的生產活動不受影響……。當然其中原由甚多，但是作者想要點出一個影響最大的心理因素，那就是：台灣的民眾與絕大部分的股民信賴美國對台灣的保護，這一點非常重要，作者想要舉出台美斷交為例來做一說明：1979年1月1日，台灣與美國斷交，大家也知道這個斷交最重要的原因是：美國要聯中制俄。當時，作者在日本留學，但是在這之前，美國總統尼克森於1972年訪問中國，從那個時候起，台灣已經瀰漫一股逃亡潮，許多人準備移民國外，當時國民黨封鎖消息，許多人就跑到台大圖書館搶看《星島日報》，想要了解實際的發展狀況。作者父親的友人跑到日本孤單生活，就是怕中國人民解放軍進攻台灣。這種例子在當時是不甚枚舉。後來，因為美國通過《台灣關係法》之後，就使得兩岸對峙的場面持續維持下來。事實上，由於美國對中國的開放態度，就使得台灣的資金跟著不斷跑進中國，也造成台灣經濟被中國吸金而衰退。當時的美國對台灣的態度顯然是曖昧的態度，尤其克林頓在上海發表反對台獨的公報，而歐巴馬亦曾發表台灣是被賦予高度自治的區域之言論，在這種情況之下，中國每在台灣選舉時發表恫嚇的言論，就常會造成股票市場短暫的波動。

但是這次非常奇特的是：解放軍的飛機現在可以說是天天擾台，而且中國向來主張台灣是「中國的核心利益」，相對地，自川普擔任總統以後，台灣成為保護美國的第一線，美國已清楚地漸漸要把台灣變成是一個不屬於中國的國家，這兩種對立的主張必然是對中國最大的挑戰，許多國外媒體也分析台海爆發戰爭的可能性非常高，而許多人也認為美國是故意誇大中國的實力，想要讓中國誤判局勢，讓中國發動戰爭，而在短時間內讓中國潰敗，逼使習近平下台，改變中國的政治發展。事實上，台海戰爭的可能性是非常大的，但是台灣民眾所表現出來的卻是不在怕，如果根據作者的觀察，其原因是：台灣在蔡英文領軍下，顯然已有充分的準備，而美軍也已是處於隨時備戰的狀態，更且美國跟日本達成協議，雙方在公報上明記「台灣」，日本對美軍協防台灣時的協助已是必然。更且，台海戰爭的開端一定是空戰，大部分的台灣人會認為這可能在幾小時之內就會結束，並對中國造成政權的交替。

二、台灣對於美國的重要性，因為中國的挑戰而清楚呈現

美國在與中國進入新冷戰之後，美國對於台灣所採取的態度可以說是不模糊而且相當清楚的護台態度，而且這也讓人們認識到台灣對美國的重要性。由於東方世界長期來看是一直處於極權專制的政治體制之下，隨著近代世界的形成，這種極權體制的國家就常常成為戰爭爆發的主因，例如德意志帝國發動了第一次世界大戰，而日本在軍國主義之下就偷襲美國珍珠港，而中國在習近平上台之後，要以融和「共產主義」與「中華帝國」的態勢取代美國成為世界的霸權。在這種國際政治的發展之下，一個能夠透過協調而達成和平的國際秩序顯然是面臨挑戰而不可能達成了，而中國正是破壞國際秩序的最大原凶。中國如果沒有轉化成為一個民主國家，這個威脅顯然會持續存在。那麼，要如何改變這樣的局面呢？顯然，川普總統上任後的美中貿易大戰是這個新冷戰的開端，而在中國未改變之前，台灣正是美國所不可或缺的最重要棋子。因為台灣只要被中國控制或佔領的話，那麼中國與美國的戰略優勢將會改觀，美國要持續擔當世界警察的難度就會越來越高，而中國如果拉走美國更多的盟友，那麼美國在世界的地位即將改變，而美國也將面臨「新極權主義VS自由民主主義」的意識形態鬥爭。

三、突然擴散開來的主張——「台灣成為美國的一州」

這次中美的冷戰突顯了台灣的重要性，因此，作者最近在與許多朋友聊天當中，開始感覺到「台灣成為美國一州的獨立方式」具有現實的力量而在擴散之中。作者的朋友們認為台灣如果成為美國的一州，那麼台灣就是真正的獨立國家。一方面，台灣仍然可以選舉州長與州議員，並決定自己的地方制度與立法制度、行政制度、司法制度，同時可以選出聯邦參議員與眾議員以及美國總統，直接參與美國聯邦的政治，台灣等於是直接接受歐美國家在近代所產生的政治體制。另一方面，台灣如果成為美國的一州，那麼中國要主張台灣是中國的一部分，將與美國直接對衝，而美國對台灣的保護就不是對友邦的保護，而是對自己領土的保護，中國將從此完全喪失其對台灣主權的主張與藉口。由於中國的崛起，中國不斷滲透台灣，使台灣不斷成為美中的外交戰場，由於統派在台灣始終有一定的勢力（雖然在減少之中），但如果統派選舉獲勝，台灣的政權將會親中，那麼台灣將成為中國對付美國的不沈空港，這是美國最不希望看到的局面。事實上，如果主張台灣要成為美國的一州，許多外省第二代並不會反對，有些甚至會舉雙手贊成，因為這些人當中，有人是寧可被美國人統治，也不想被他們眼中的被統治者加以統治。因此，台灣成為美國的一州，是削去統派勢力最好的方法之一。而且台灣如果成為美國的一州，那麼台灣對中國在文化上的影響將會是直接的，換句話說，歐美的思想將透過台灣直接影響中國，這比起「台灣吸收歐美文明，建立起自己的體制」來影響中國會更快。

四、台灣人應更積極了解美國

當然，「台灣要成為美國一州」的主張要實現，是會有許多問題存在的，首先是美國會同意嗎？主政的民進黨願意放棄主導台灣外交與國防的權力嗎？台灣人對美國的文化與歷史了解到什麼程度呢？⋯⋯

當然，以上是作者與朋友討論後所聽到的種種意見，由於台灣人比較親美，且留學美國的人很多，因此這個言論與主張似乎連非知識分子的許多民眾也有人在談論著。

「台灣成為美國的一州」的運動已經持續很久，但一般人並不太了解，但在新冷戰的開端，這種主張開始具有現實味。為了讓台灣人對於美國多所了解，作者打算在未來的專欄中，對美國做清楚而且明白的介紹，敬請各位讀者賜教指正。



中國軍機不斷擾台，台股卻屢創新高。作者指出一個影響最大的心理因素，就是：台灣的民眾與絕大部分的股民信賴美國對台灣的保護示意圖／Pixabay，國防部，民報合成