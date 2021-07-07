●印太●歐俄●美洲●亞非●

........................................................................................................................................................................................

每日國際焦點

印度總理莫迪於達賴喇嘛生日致電祝賀。此舉可解讀為向中國示威。

德國政治學者Klaus L.在2010年前往中國學術訪問時遭國吸收，利用在智庫的人脈，蒐集情報交給中國，交換金錢與免費訪中，直到2019年11月。如今以間諜罪名起訴。

美國國防部取消川普時代與微軟簽約100億美元的聯合企業國防基礎建設JEDI雲端計畫，預期將改與亞馬遜簽約。

以色列總理貝內特承諾將簡化法規，以減輕負擔，幫助以色列中小企業以及以色列成功的高科技業發展。

日本

表示本周將再送達台灣113萬劑疫苗。送泰國、菲律賓、越南各100萬劑疫苗。

南韓

人口持續減少，6月底人口5167.24萬人，較3月減少0.06%。

北韓

開始大規模打擊地下貿易。

澳洲

就業優於預期，央行維持低利率但將逐漸減少寬鬆貨幣。

紐西蘭

企業信心回復，前一季13%企業認為情況不佳，第二季7%企業認為整體營運條件改善。

印尼

為疫情惡化準備，加緊進口氧氣、清點可改裝為隔離設施的基礎建設。

菲律賓

2020年自殺率較2019年激增57.3%。

馬來西亞

窮人發起白旗運動，掛上白色衣物或揮白旗，表達疫情下經濟嚴重窘困。

越南

美國6日送達越南200萬劑疫苗。

緬甸

6月軍政府領袖敏昂萊訪俄之前，俄國先派遣海軍副總司令 Vladimir Kasatonov、海軍通信指揮官Vladimir Zemskov為首的20人軍事使節團，於6月13~19日訪緬甸。俄國為僅次中國，緬甸第二大軍事武器進口來源國。

中國

本田、日產汽車6月在中國銷售量分別大減17%、16.3%。

印度

總理莫迪於達賴喇嘛生日致電祝賀。此舉可解讀為向中國示威。

阿富汗

國安顧問表示逃至塔吉克的阿富汗部隊已經帶回國內重新加入作戰行列。

孟加拉

受惠全球紡織品需求大反彈，至6月的本財年，出口大增15%達387.6億美元。

斐濟

印度變種造成疫情擴散，醫院太平間全滿。

英國

歐盟敦促英國以瑞士模式解決脫歐後農產貿易問題。

法國

上議院否決修憲對抗氣候變遷，總理Jean Castex表示相關修憲計畫已結束。

德國

政治學者Klaus L.在2010年前往中國學術訪問時遭國吸收，利用在智庫的人脈，蒐集情報交給中國，交換金錢與免費訪中，直到2019年11月。如今以間諜罪名起訴。

葡萄牙

葡萄牙電力公司因涉嫌逃稅總部遭搜索。

梵蒂岡

教宗方濟各術後恢復良好，已經開始進食，可下床走路。

白俄羅斯

美國完成航線分流轉換，最終執行禁售前往白俄羅斯機票禁令。

總統盧卡申科威脅要中斷經過白俄羅斯的歐盟物流。

波蘭

執政黨反擊以色列對二戰賠償法案的抗議。

愛沙尼亞

外交官遭俄羅斯羈押，嚴正抗議俄國設陷阱羅織罪名逮捕外交人員。

立陶宛

白俄羅斯大減駐立陶宛外交人員至最少人員。

塔吉克

俄羅斯軍方直升機演訓發射空對地飛彈。俄國表示將確保塔吉克邊界安全，免受阿富汗戰亂波及。

吉爾吉斯

土耳其情報單位在吉國境內捕抓經營中亞土語學校體系的吉國公民Orhan Inandi，引起吉國召見土國大使嚴重抗議。土國表示Orhan Inandi具雙重國籍也是土國公民。土國認為Orhan Inandi與總統艾爾段深惡痛絕的古蘭教士有關。

斯洛文尼亞

向歐盟表示，在巴爾幹峰會10月於斯國召開前，歐盟應讓阿爾巴尼亞、北馬其頓重啟入歐流程。

美國

國防部取消川普時代與微軟簽約100億美元的聯合企業國防基礎建設JEDI雲端計畫，預期將改與亞馬遜簽約。

加拿大

美國貿易代表戴琪要求加拿大根據OECD協議，廢除數位服務稅。

墨西哥

向美國提案，根據疫苗接種比例，逐個開放邊界城市。

巴西

政府通過賽諾菲mRNA新疫苗進行臨床測試。

阿根廷

與烏拉圭、智利同意共同復甦2021~2022年度的觀光郵輪。

尼加拉瓜

警方又逮捕5名反對派人士。

以色列

總理貝內特承諾將簡化法規，以減輕負擔，幫助以色列中小企業以及以色列成功的高科技業發展。

沙烏地阿拉伯

在衣索比亞藍尼羅河水壩問題上，表達支持埃及、蘇丹的水權。

伊朗

熱浪下大斷電，總統魯哈尼道歉。

濃縮鈾濃度提高到20%，引起英、法、德嚴重關切。

黎巴嫩

經濟崩潰物價飛漲，全民吃不起肉，連軍中都無法供應肉類，只能被迫素食。

南非

通往理察斯灣出口港的鐵路，3日發生208節的運煤列車出軌，阻塞鐵路運輸，影響煤出口。

民主剛果

比利時開始歸還殖民時代掠奪的歷史文物。

摩洛哥

製藥公司Sothema將生產中國國藥疫苗，月產500萬劑。

福和會官方網頁：www.fratwn.org 福和會之友Facebook粉絲頁