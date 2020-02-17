中央流行疫情指揮中心昨天公布，國內出現武漢肺炎（COVID-19）首例死亡個案，指揮中心指揮官陳時中說，此例可算是「社區感染」；對此，台北市長柯文哲今（17）日受訪時表示，社區感染遲早會發生，重點在即使發生了，但維持零星個案，不要像武漢一樣失控。

柯文哲表示，首先，這個案例是不是社區感染也不一定，因為他有載過中國觀光客，這個還要再確定；其次，社區感染分很多種，是零星案例、大型群聚、還是整個散開了，社區感染也有程度的不同，按照不同的程度制定不同的應對方案。

「社區感染遲早會發生」，他說，不要認為台灣一定不會發生社區感染，他認為一定會發生，重點是，就算發生了，但維持在零星的案例，這是上策，不要像武漢那種失控的局面，大概政府的處理目標是這樣。

若爆發社區感染，會考慮封城式管理嗎？柯文哲指出，早上晨會有討論，如果是零星案例就按照目前的處理方式，如果是群聚，像是一家好幾個感染，他主張把那個移出來，而不是把那個區封起來，因為這樣成本比較低，若搞到像武漢封城，以目前台灣的醫療能力，應該不會到那個程度，如果到那個程度，就真的是失控了，他自己是醫界出身，相信台灣的醫療能力，特別是在有防備的情況下，應該不會到要大規模封城的程度。

至於因違反居家隔離、居家檢疫者，北市目前已開罰24人，柯文哲回應，他的態度是這樣，「要你乖乖在家，你就給我乖乖在家」，先用勸導的，不行就開始罰錢，1萬、6萬、7萬，再不行就真的要霹靂手段，原則上是這樣，目前已經罰到7萬元，大家還是遵守規則。